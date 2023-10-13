Tiếng thổi do hẹp van động mạch chủ (tiếng thổi tống máu lên-xuống)
Âm thanh là âm thanh của tiếng thổi tống máu lên-xuống. Nhịp thứ 6 trong mẫu là nhịp ngoại tâm thu thất (VPB). Nhịp thứ 7 minh họa tiếng thổi to lên sau VPB do tăng làm đầy thất trái trong thời gian tạm dừng bù sau VPB, làm tăng dòng chảy hỗn loạn qua van hẹp trong lần co bóp tâm thất tiếp theo
Nội dung ghi âm do bác sĩ Jules Constant cung cấp.
