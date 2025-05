Cơn co thắt trẻ nhỏ

Co thắt là co lại đột ngột, nhanh chóng của thân và chi, đôi khi chỉ trong vài giây. Co thắt có thể bao gồm từ cúi đầu kín đáo cho tới co lại toàn bộ cơ thể. Chúng bao gồm động tác gập, duỗi, hoặc hay gặp cả hai (hỗn hợp). Các cơn co thắt thường xảy ra theo cụm, thường là vài chục cơn, liên tiếp nhau và thường xảy ra sau khi trẻ thức dậy và thỉnh thoảng xảy ra khi trẻ ngủ thiếp đi. Đôi khi lúc đầu, co thắt có thể bị nhầm với giật mình.

Chậm phát triển (xem phần Phát triển trong thời thơ ấu) có thể xuất hiện trước khi bắt đầu có co thắt ở trẻ sơ sinh. Ở trẻ nhỏ phát triển bình thường, có thể xảy ra hiện tượng thoái triển chậm phát triển (ví dụ: trẻ có thể ngừng cười hoặc mất khả năng ngồi dậy hoặc lật).

Tỷ lệ tử vong sớm dao động từ 5% đến 31% (1) và có liên quan đến căn nguyên của các cơn co thắt ở trẻ sơ sinh.