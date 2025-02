Gaucher Disease

Loại I (không phải bệnh lý thần kinh) là phổ biến nhất (90% tổng số bệnh nhân) (1). Hoạt động của enzyme còn lại cao nhất. Những người có nguồn gốc Do Thái Ashkenazi có nguy cơ cao nhất; 1/12 là người mang. Khởi phát từ khoảng từ hai tuổi trở lên đến tuổi trưởng thành.

Các triệu chứng và dấu hiệu của bệnh Gaucher loại I bao gồm lách to, bệnh xương (ví dụ: giảm xương, đau nhức, tổn thương xương do gãy xương), suy giảm tăng trưởng, dậy thì muộn, bệnh rối loạn nhịp tim và bệnh pingueculae. Chảy máu cam và tụ máu do giảm tiểu cầu rất phổ biến.

Các phim chụp X-quang cho thấy các đầu xương dài bị phồng lên (biến dạng bình tam giác cổ hẹp chia vạch) và vỏ xương mỏng đi.