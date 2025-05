Nhiễm khuẩn huyết ở trẻ sơ sinh

Nhiễm khuẩn sơ sinh muộn thường do nhiễm từ môi trường ( xem Nhiễm trùng mắc phải trong bệnh viện ở trẻ sơ sinh). Staphylococci chiếm từ 30 đến 60% trường hợp nhiễm khuẩn sơ sinh muộn và thường xảy ra do can thiệp thủ thuật (đặc biệt thủ thuật xâm lấn mạch máu). E. coli là một nguyên nhân quan trọng của nhiễm trùng huyết muộn, đặc biệt ở trẻ nhẹ cân. Phân lập Enterobacter cloacae hoặc là Cronobacter sakazakii (trước đây là Enterobacter sakazakii) từ máu hoặc dịch não tủy có thể là do tình trạng nhiễm khuẩn từ thức ăn. Nhiễm khuẩn hô hấp từ các dụng cụ và chăm sóc thở máy có thể phát triển thành dịch bệnh do Pseudomonas aeruginosa gây viêm phổi bệnh viện hoặc nhiễm khuẩn huyết.

Mặc dù xét nghiệm sàng lọc và dự phòng kháng sinh trong đẻ đối với nhóm liên cầu nhóm B đã làm giảm đáng kể tỷ lệ nhiễm trùng sớm do GBS, tuy nhiên, tỷ lệ nhiễm trùng muộn do GBS vẫn không thay đổi, điều này phù hợp với giả thuyết nhiễm khuẩn sơ sinh muộn thường do môi trường.

Vai trò của vi khuẩn kị khí (đặc biệt Bacteroides fragilis) trong nhiễm khuẩn huyết khởi phát muộn vẫn còn chưa rõ ràng, mặc dù nhiễm khuẩn huyết do Bacteroides có nguy cơ tử vong cao.

Chủng Candida là những nguyên nhân quan trọng gây nhiễm trùng huyết muộn, xảy ra ở 12% tới 18% trẻ nhẹ cân.