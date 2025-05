Bệnh còi xương do hạ phosphat máu

Các bất thường quan sát được là giảm tái hấp thu phosphat ở ống lượn gần dẫn tới tăng lượng phosphat bài xuất qua nước tiểu và giảm phốt pho máu. Bất thường này là do yếu tố lưu thông trong hệ tuần hoàn gọi là phosphatonin. Nguồn gốc của phosphatonin trong bệnh còi xương giảm phốt pho di truyền là yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi 23 (FGF-23). Giảm hấp thu canxi và phosphat trong ruột cũng xảy ra. Tình trạng thiếu hụt khoáng hóa xương là do nồng độ phosphate thấp và rối loạn chức năng tế bào tạo xương chứ không phải do nồng độ canxi thấp và nồng độ hormone tuyến cận giáp (PTH) tăng cao như trong bệnh còi xương thiếu canxi (xem phần Thiếu hụt và phụ thuộc vitamin D). Nồng độ 1,25-dihydroxyvitamin D3 mức độ bình thường hoặc giảm nhẹ, một giả thuyết được đưa ra là tình trạng giảm phốt pho máu dẫn tới tăng nồng độ 1,25-dihydroxyvitamin D3.

Có một số dạng còi xương giảm phosphate máu (xem bảng Các dạng bệnh còi xương di truyền). Một dạng còi xương giảm phốt pho máu có tăng canxi niệu do di truyền được biết là do các đột biến ở kênh đồng vận chuyển natri-phốt pho ở ống lượn gần type 2c (NaPi2c). Rối loạn vận chuyển phosphat và giảm phosphat máu trong trường hợp này dẫn đến tăng 1,25-dihydroxyvitamin D3 do đó dẫn đến tăng canxi niệu.

Bệnh nhuyễn xương do khối u là nguyên nhân không di truyền gây ra tình trạng hạ phosphat máu ở trẻ em bị còi xương. Bệnh này là do hiện tượng cận u trong đó yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi lạc chỗ-23 (FGF-23) được sản sinh, dẫn đến tình trạng phosphat niệu và các biến chứng tương tự như bệnh còi xương hạ phốt phát di truyền.