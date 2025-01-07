Các triệu chứng và dấu hiệu của bệnh do Anisakis

Các triệu chứng của bệnh do anisakis ở dạ dày thường bao gồm đau bụng, buồn nôn, và nôn ói trong vòng vài giờ sau khi ăn ấu trùng. Thỉnh thoảng, ấu trùng được đẩy vào miệng thông qua ho.

Tình trạng thương tổn ở ruột non ít phổ biến hơn và có thể dẫn đến khối viêm và các triệu chứng bán cấp giống bệnh Crohn hoặc viêm ruột thừa phát triển sau 1 tuần đến 2 tuần.

Nhiễm trùng lạc chỗ bên ngoài lòng ống tiêu hóa có thể hiếm khi xảy ra.

Bệnh do Anisakis thường tự khỏi sau vài tuần vì ấu trùng không thể sống sót trong thời gian dài ở vật chủ là người; hiếm khi bệnh có thể kéo dài trong nhiều tháng.