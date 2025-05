Praziquantel

Khuyến cáo điều trị uống một ngày với praziquantel (20 mg/kg x 2 lần/ngày cho S. haematobium, S. mansoni và S. intercalatum; 20 mg/kg 3 lần/ngày cho S. japonicum và S. mekongi). Praziquantel có hiệu quả chống lại các schistosomes trưởng thành, nhưng không phát triển các schistosomula, vốn xuất hiện sớm khi bị nhiễm trùng. Do đó, đối với những du khách không có triệu chứng đã tiếp xúc với nước ngọt có khả năng bị ô nhiễm, việc điều trị sẽ bị trì hoãn từ 6 đến 8 tuần sau lần tiếp xúc cuối cùng. Tác dụng ngoại ý của praziquantel thường nhẹ và bao gồm đau bụng, tiêu chảy, nhức đầu, và chóng mặt. Các trường hợp thất bại trong điều trị đã được báo cáo, nhưng rất khó xác định liệu chúng là do tái nhiễm, do sự kháng thuốc tương đối của các thể schistosomes chưa trưởng thành, hay là do những người trưởng thành kháng praziquantel.

Nếu trứng xuất hiện tại thời điểm chẩn đoán, đề nghị tái khám 1 đến 2 tháng sau khi điều trị để giúp xác định khả năng chữa khỏi. Điều trị được lặp lại nếu vẫn còn trứng.

Điều trị bệnh sán máng cấp tính (sốt Katayama) được dựa trên dữ liệu hạn chế. Corticosteroid có thể cải thiện các triệu chứng nghiêm trọng; điều trị bằng prednisone 20 đến 40 mg mỗi ngày trong 5 ngày ở người lớn thường có hiệu quả. Khi các triệu chứng đã giảm, điều trị bằng praziquantel được đưa ra như chi tiết ở trên và lặp lại 4 đến 6 tuần sau khi ký sinh trùng đã đến tuổi trưởng thành.

Bệnh nhân có trứng trong phân hoặc nước tiểu tại thời điểm bệnh sán máng cấp tính hoặc mạn tính được chẩn đoán nên được kiểm tra trứng sống từ 1 đến 2 tháng sau khi điều trị. Một chuyên gia kính hiển vi có kinh nghiệm có thể phân biệt trứng sống với vỏ rỗng dựa trên sự hiện diện của mao ấu trùng sống. Việc rút lui được chỉ định nếu có trứng sống.