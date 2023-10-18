Вагінальний огляд – це найнадійніший спосіб для перевірки нормального перебігу пологів. Цій процедурі краще навчатися в досвідченого акушера, з постійною практикою. В цьому відео будуть показані етапи проведення огляду та ключові дані, які треба зібрати.

Вагінальні огляди збільшують ризик інфікування. Проведіть один на початку, а потім не частіше ніж кожні 4 години, якщо немає потреби. Ніколи не проводьте вагінальний огляд при кровотечі з піхви. Це може бути ознакою передлежання плаценти. Потім треба перевести жінку до лікарні, де роблять кесарів розтин.

Цей огляд слід проводити обережно й чутливо. Поясніть процедуру та причини її проведення. Отримайте згоду жінки. Потім попросіть її помочитися перед оглядом. Спочатку вимийте руки з милом і надягніть рукавички. Попросіть жінку зігнути ноги в колінах і розвести ноги. Не розводьте їх примусово; будьте терплячі та поговоріть з жінкою, якщо вона боїться чи не хоче процедури. Якщо жінка не вимила зону статевих органів, обережно промийте її спереду-назад чистою водою. Голити зону не потрібно. Зверніть увагу на можливі умови (інфекції чи шрами від розрізів статевих органів), що можуть вплинути на пологи.

Проведіть внутрішній огляд жінки. Надягніть стерильну рукавичку. Дочекайтесь завершення переймів. Запропонуйте жінці робити глибокі повільні вдихи, щоб розслабитися. Це допоможе зменшити дискомфорт під час огляду.

Тепер відведіть статеві губи й обережно вставте 2 пальці. Зміни в шийці матки можливі ще до початку пологів: вона може пом’якшитися, стоншитися і трохи розширитися – особливо у жінок, які вже народжували дітей.

Спочатку перевірте положення шийки матки. На початку пологів шийка матки може бути розташована в напрямку задньої частини піхви. По мірі розвитку пологів шийка матки просуватиметься вперед і до неї буде легко дістатися. Пальпуйте тонус шийки матки: вона тверда – як ваш ніс? – чи м’яка? По мірі розвитку пологів вона стане дуже м’якою.

Далі перевірте товщину чи згладжування шийки матки. На початку пологів вона може бути товстою, як трубка довжиною кілька сантиметрів. Трубка скорочується по мірі згладжування шийки матки, зрештою перетворюючись на тонку смугу навколо ваших пальців. Тепер шийка матки повністю згладжена.

Потім перевірте її розкриття. Згодом ви навчитесь визначати міру розкриття шийки матки по відстані між вашими пальцями, що обережно розтягують шийку матки. Розкриття завжди визначають за внутрішнім розкриттям біля голівки дитини. Спочатку в шийку матки входить кінчик пальця. Один палець туго входить на 1 см. Один палець вільно входить на 2 см. Два пальці туго входять на 3 см. Два пальці вільно входять на 4 см. 5 см – трохи більше розкриття, ніж у двох пальців, що вільно входять. Пальці розходяться дедалі більше – на 6, 7, 8 і 9 см. При 10 см шийка матки повністю розкрита та розширена. Ви не зможете пальпувати шийку матки перед голівкою дитини. Проведіть пальцями по голівці, щоб переконатися, що шийка матки взагалі не відчувається. При розкритті на 10 см, якщо шийка матки не заважає, жінка може вільно виштовхнути дитину, не ризикуючи розривом шийки матки.

Перевірте, якою частиною тіла дитина йде на вихід. Зазвичай відчувається тверда, гладка голівка, але іноді можна відчути м’які сідниці дитини. Перевірте просування дитини: голівка високо? Неможливо вільно торкнутися пальцями. Посередині? Ось вона, під кінчиками пальців. Чи низько? Заходить у піхву.

Перевірте, чи пальпується плодовий міхур. Він відчуватиметься як заповнена рідиною опуклість біля отвору шийки матки. Зазвичай, міхур розривається в кінці пологів, але це може статися будь-коли, навіть до їх початку. Зверніть увагу на колір вод. Якщо вони прозорі чи світло-жовті, а пульс дитини нормальний, з дитиною має бути все в порядку. Зелений колір означає наявність у водах меконію – першородного калу. Темно-зелені та густі води означають можливі проблеми з дитиною. Якщо пологи не передчасні, варто перевести жінку до закладу вищого рівня.

Якщо після вагінального огляду на рукавичці залишилося трохи крові зі слизом, це нормально. Перевірте наявність неприємного запаху, що може вказувати на інфекцію, яку слід лікувати.

Шийка матки цієї жінки розкрита на 6 см і повністю згладжена, голівка дитини легко пальпується, а плодовий міхур неушкоджений. Запропонуйте їй походити, щоб стимулювати пологи.