Жінки у пологових будинках по всьому світу найчастіше народжують лежачи на спині. Це звична та зручна для акушера поза, проте існують альтернативні пози, що більш ефективні для породіль. В цьому відео показані різні пози для пологів, щоб надати жінкам можливість вибору.

Ці позиції допомагають нормальному природному процесу пологів та підтримують потуги жінки. Лежання на спині може перешкоджати потугам породіллі, зменшувати надходження кисню до дитини та уповільнювати пологи. Заохочуйте різні пози для пологів, але якщо жінка воліє лежати на спині, запропонуйте їй підняти голову, щоб полегшити потуги; або, краще, допоможіть їй підняти верхню частину тіла. Жінки, які обирають інші родові позиції, можуть народжувати швидше та легше.

Розглянемо кілька прикладів.

Тут жінка сидить на ліжку, підтримувана своїм партнером, що стоїть за нею. Це положення зручне для багатьох жінок та дозволяє легко спостерігати за перебігом пологів. Підтримуйте промежину, утримуючи голівку в зігнутому положенні, а потім спрямовуйте повільне народження голівки дитини. Як тільки дитина повернеться, допоможіть народженню плечей.

У цьому прикладі жінка лежить на боці. Це положення дозволяє відпочити, але при цьому перейми залишаються сильними та потужними. Воно розслаблює промежину і може допомогти запобігти розривам. Жінка може попросити свого супутника допомогти їй підтримати ногу або вона може тримати ногу самостійно. У положенні лежачи на боці, як і в інших положеннях, підтримуйте промежину, утримуючи голівку дитини в зігнутому положенні; потім дайте голівці повільно з’явитися. По мірі просування дитини, плечі рухатимуться самостійно.

Пози у вертикальному положенні, такі як присідання дуже ефективні для опускання дитини вниз. Матка часто скорочується ефективніше, а гравітація допомагає дитині легше просуватися по тазу. Тазовий отвір також стає ширшим у вертикальному положенні. Тут акушерка тримає руку на голівці дитини, щоб стежити за просуванням. Коли голівка наближається, жінка вирішує лягти на спину. Ноги жінки можуть швидко втомитися, якщо вона не звикла присідати. Тут жінка підтримує себе за допомогою перекладин, прикріплених до пологового ліжка. Голова дитини повільно з’являється, потім верхнє плече; та нижнє плече. Дитина народжується. Ця жінка знаходиться в положенні сидячи навпочіпки, спираючись на спинку ліжка. Після кількох ефективних потуг дитина з'являється на світ.

На руках і колінах – інше вертикальне положення – улюблена поза багатьох жінок, що корисна, коли жінка відчуває перейми в спині. Промежина часто розтягується природним чином, що може запобігти розривам. Жінка не бачить вашого обличчя – тому розмовляйте з нею, щоб вона знала про свій прогрес. Перевірити серцебиття дитини найпростіше за допомогою Доплера або стетоскопа. Витріть фекалії, які можуть виникнути під час потуг. Підтримуйте промежину і злегка натискайте на потилицю дитини, щоб вона була зігнута. Пам'ятайте, що родові рухи будуть протилежні тим, що з'являються, коли жінка лежить на спині. Обличчя дитини дивитиметься на стелю, коли вона з'явиться. Дитина народиться з наступними переймами. Підтримуйте її, коли вона народиться, а потім висушіть на ковдрі біля ніг матері. Передайте дитину через ноги матері з неушкодженою пуповиною. Потім мати перевертається і лежить зі своєю дитиною шкіра до шкіри. Пам'ятайте, що положення "на руках та колінах" збільшує простір у тазу і є одним з маневрів, які слід спробувати, якщо плечі дитини туго йдуть.

Ця жінка дуже ефективно тужиться у цьому положенні навпочіпки. Як і у випадку з положенням "на руках та колінах", вам потрібно буде знаходитися позаду жінки, щоб прийняти дитину. Після того як дитина повернеться, допоможіть плечам вийти – спочатку одному, потім іншому. Заохочуйте жінок, які перебувають під вашим наглядом, пробувати різні пози. Ви знайдете впевненість у своїй здатності підтримати вибір жінки в тому, як їй народжувати. Часто вона знаходить найбільш зручну для себе позицію, яка також допомагає тужитися найефективніше.