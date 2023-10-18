Пологи, що також називають родами – це важка робота з народження дитини! Зокрема, йдеться про процес, що починається зі скорочень матки, які викликають зміни шийки матки, що дозволяє плоду народитися вагінально, і закінчується виштовхуванням плаценти. Пологи зазвичай починаються в той момент, коли плід повністю сформований – між 37 і 42 тижнями вагітності.

У третьому триместрі, перед початком пологів, у жінки з отвору шийки матки може випасти пробка зі слизу та крові, що іноді називається "кров’яними виділеннями". В інших випадках може статися розрив амніотичного мішка, що іноді називають відходженням вод. Будь-яка з причин може викликати початок пологів і так звані справжні пологові перейми. Їх слід відрізняти від більш м’яких і неефективних фальшивих пологових переймів, що також відомі як перейми Брекстона-Хікса (їх іноді називають тренувальними переймами). Після початку справжніх пологових переймів їх частота, тривалість та інтенсивність збільшуються, і вони можуть бути схожими на хвилі, які наростають до піку інтенсивності, а потім поступово зменшуються.

Перейми тягнуть за товсті тканини шийки матки, формуючи її стоншення, а також розширення чи розкриття, щоб плід міг покинути матку і вийти у світ. З початку справжніх переймів до народження зазвичай проходить від 12 до 18 годин при першій вагітності та приблизно половина цього часу при наступних вагітностях. Хоча, як відомо будь-якій матері, цей час може сильно змінюватись!

Незважаючи на те, що пологи – це безперервний процес, його можна поділити на три стадії. Крім того, перша стадія поділяється на дві фази. Перша фаза – рання або латентна, зазвичай триває до 20 годин або поки шийка матки не розшириться до 6 см. Спочатку виникають нерегулярні перейми, які відбуваються кожні 5-30 хвилин і тривають близько 30 секунд кожна, викликаючи розширення шийки матки від 0 см до 3 см і згладжування близько 0-30%. Потім йдуть регулярні перейми – вони відбуваються кожні 3 - 5 хвилин і тривають близько хвилини чи більше, що викликає розширення шийки матки 3-6 см і згладжування близько 80%. Це означає початок активної фази пологів, під час якої шийка матки розширюється до 6-10 сантиметрів, а згладжування досягає 100%. Перейми дуже інтенсивні, тривають 60-90 секунд кожна, а відпочинок між ними становить від 30 секунд до 2 хвилин – тому вони іноді навіть трохи накладаються одна на одну, коли одна починається раніше, ніж скінчилася попередня. Крім того, на цій стадії часто відбувається розрив амніотичного мішка, якщо він ще не відбувся.

Тепер, коли шийка матки повністю розкрита, настає друга стадія пологів, яку можна назвати стадією виштовхування. На цьому етапі дуже важливо, щоб дитина, і зокрема її голівка, пройшла через материнський таз, що залежить від 3 факторів – сила, пасажир та прохід. Сила – це сильні скорочення матки, пасажир – це плід, а прохід – це маршрут, який плід повинен пройти через таз. Насправді, зв’язок між голівкою дитини і тазом настільки важливий, що людські діти еволюціонували з незрослими черепами, щоб їхня голівка була якнайбільша і при цьому успішно й безпечно проходила через таз.

Є кілька факторів, які визначають, наскільки легким буде цей шлях для плоду. По-перше, це розмір плода, критичним фактором є розмір голівки плода.

Також існує відношення плода, яке стосується способу згинання тіла плода, а не його особи. Коли починаються пологи, плід зазвичай повністю зігнутий, тобто підборіддя знаходиться на грудях, у нього округла спина із зігнутими руками та ногами. У цьому положенні найменший діаметр (малий косий розмір) є на вході в таз.

Більшим плодам і плодам, які не повністю згинаються, важче пройти через прохід. Далі – передлежання плода, яке описує, як плід розташований у матці.

Ідеальним є поздовжнє передлежання плода, де довга вісь плода, що є його хребтом, лежить вздовж довгої осі хребта матері. Плід також може бути поперечним, коли хребет плода перпендикулярний хребту матері, або косим, коли він знаходиться під кутом; ці два положення можуть перешкоджати перебігу пологів.

Нарешті, існує передлежання плода, яке означає, що перша частина плода (передлежача) опускається у вхідний отвір тазу. Цефалічне чи головне передлежання – це перший і найбільш поширений тип; оптимальним для легких пологів є тип цефалічного передлежання, що називають потиличним, який включає повне згинання голівки. Крім того, існує тазове передлежання (голівкою вгору, сідницями, стопами чи колінами вниз), а також плечове передлежання (при якому спочатку з’являються плечі).

Щоб пройти через прохід, плід здійснює кілька позиційних змін, які називаються кардинальними рухами чи механізмами пологів. Спочатку відбувається опускання, тобто рух плода до входу в таз. Ступінь опускання називається станцією плода, що описується відношенням передлежачої частини до сідничних виступів матері.

Плід рухається від входу в таз (це приблизно станція мінус 5) до сідничних виступів (це станція 0), і це положення називають становленням.

Потім відбувається згинання, де підборіддя плода притискається до грудей, коли голівка зустрічає опір тазового дна.

Далі відбувається внутрішня ротація, при якій плечі плода повертаються всередину на 45 градусів, так що найширша частина плечей є на одній лінії з найширшою частиною входу в таз.

Після того, як голівка плода пройде під лобковим симфізом (приблизно на позначці +4), відбудеться розгинання, де голівка плода перейде від згинання до розгинання, а потім переміститься на позначку +5 і вийде з піхви.

Після виходу голівки відбувається реституція, де голівка повертається назовні, щоб плечі могли пройти через вихід тазу та під симфізом лобка.

І, нарешті, настає виштовхування, де переднє плече прослизає під лобковий симфіз, за ним слідує заднє плече, а потім, нарешті, все інше тіло. Це означає закінчення другої стадії пологів.

Третя стадія пологів настає після народження дитини і включає виштовхування плаценти. Після народження дитини матка сильно скорочується, а плацента починає відокремлюватись від стінки матки. Потім її обережно видаляють, щоб переконатися, що в матці не залишилося рештків плаценти.

Іноді кілька годин після пологів називають четвертою стадією, бо в цей час протікають серйозні фізіологічні зміни, такі як адаптація до крововтрати і початок інволюції матки, коли матка починає повертатися у свій стан до вагітності.

Отже, коротко нагадаємо, що пологи складаються з трьох стадій. Перша стадія починається зі справжніх пологових переймів і закінчується, коли шийка матки повністю розкрита й розширена. Друга стадія – стадія потуг, яка закінчується народженням дитини. Третя стадія закінчується виштовхуванням плаценти.