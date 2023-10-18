Післяпологовий кровотеча — це значна втрата крові після пологів, і це перша причина материнської захворюваності та смерті матері в усьому світі. Зокрема, це означає, що після вагінального пологів втрачається більше 500 мл крові або більше 1000 мл після кесаревого розтину. Звичайно, пологи можуть бути безладними, і неможливо виміряти точну кількість втраченої крові, і існує можливість внутрішньої кровотечі. Таким чином, додаткові критерії, які слід враховувати для післяпологової кровотечі, включають зниження гематокриту на 10 % або більше порівняно з вихідним рівнем, а також зміни частоти серцевих скорочень, артеріального тиску та насичення крові киснем у матері, які свідчать про значну крововтрату. Значна кровотеча протягом перших 24 годин після пологів називається первинною післяпологовою кровотечою, а після цього — вторинною або пізньою післяпологовою кровотечою.

Найбільш поширені причини післяпологової кровотечі можна об'єднати в чотири групи, які можна легко запам'ятати як «4 T»: Тонус, травма, тканина та тромбін. Під тонусом розуміється відсутність тонусу матки, також відома як атонія матки — в основному м’яка, губчаста, рихла матка, і це є основною причиною післяпологової кровотечі, яка зазвичай призводить до повільної та стабільної втрати крові. Тепер матка – це м’язовий орган, обгорнутий трьома шарами гладких м’язів, які називаються міометрієм, які скорочуються під час пологів, щоб розширити і знищити шийку матки і в кінцевому підсумку виштовхнути плід і плаценту.

Після пологів міометрій продовжує скорочуватися, і це стискає плацентарні артерії в тому місці, де вони приєднані до стінки матки, що затискає їх і таким чином зменшує маткову кровотечу. Перейми продовжуються протягом кількох тижнів після пологів.

Однак при атонії матки матка не стискається після народження, і ці плацентарні артерії не стискаються, що призводить до надмірної кровотечі та післяпологової кровотечі.

Атонія матки може бути спричинена декількома речами, неодноразове здуття матки в результаті багатоплідних вагітностей, надмірного розростання близнюків або трійнят, або будь-який стан, що викликає занадто сильне розтягування матки, може впливати на ефективні скорочення матки і призводити до зменшення тону та можливого розростання матки. Атонія матки також може виникати, коли маткові м'язи втомлюються під час пологів через тривалу працю. Це також може статися, коли жінка не може спорожнити сечовий міхур, оскільки повний сечовий міхур може притискати матку та перешкоджати скороченню матки.

Нарешті, деякі поширені акушерські препарати, такі як анестетики (особливо галотан), а також сульфат магнію, ніфедипін і тербуталін, можуть впливати на скорочення матки і підвищувати ризик виникнення атонії матки.

Атонію матки можна лікувати шляхом масажу дна або масажування дна — верхньої частини матки, яка зазвичай знаходиться біля пупка відразу після народження. Масаж дна призводить до скорочення та затвердіння м'язів стінки матки. Якщо здається, що повний сечовий міхур впливає на скорочення, жінка може помочитися або встановити катетер, якщо вона не може спорожнити сечовий міхур самостійно. Також можна вводити ліки для зміцнення матки, і за необхідності кровотечу можна зупинити хірургічним шляхом.

Безпосередньо наступна «T», травма, стосується пошкодження будь-якої генітальної структури — матки, шийки матки, піхви або промежини. Це може включати розріз після кесаревого розтину, випадкову травму дитини, яка проходить через вагінальний канал, або травму інструментами, які використовувалися під час пологів. Наприклад, використання щипців, вакуумної екстракції або епізіотомії — невеликого розрізу, який використовується для збільшення вагінального отвору, що також може викликати непередбачену кровотечу. Іноді кровотеча знаходиться в прихованому місці, і може утворитися гематома, що є масою або забором крові, і залишатися непоміченою протягом годин після пологів. Ключем до розпізнавання гематоми є сильний біль і постійна яскраво-червона вагінальна кровотеча, незважаючи на міцне скорочення матки. Загалом, будь-яка кровотеча, пов’язана з травмою, є надзвичайною ситуацією, і місце кровотечі слід негайно усунути, зазвичай, шляхом прикладання тиску та зшивання ран.

Наступна Т — тканина — це фрагменти плаценти, що зберігаються в матковій порожнині. Вся плацента зазвичай відділяється від стінки матки на третьому етапі пологів, але іноді частина плаценти може залишатися позаду в матці. У випадку врослої плаценти плацента проникає в міометрій, тому вона не легко відділяється від матки. Зрощена плацента або занадто сильна тяга за пуповину можуть спричинити утримання плаценти. Це, у свою чергу, запобігає ефективному скороченню матки і призводить до атонії матки.

Мета цього способу — запобігти цьому, перш за все, переконавшись, що плацента вийшла повністю неушкодженою, і якнайшвидше видалити будь-яку тканину, яка зберігається.

Тромбін, остання «T», стосується матері з певним станом, що перешкоджає нормальному утворенню тромбів, наприклад генетичним захворюванням, таким як хвороба Віллебранда, або акушерським станом, таким як еклампсія та відшарування плаценти, що може призвести до порушення згортання крові, і це може призвести до дисемінованого внутрішньосудинного згортання або ДВЗ-синдрому. Це стани, які перешкоджають нормальному утворенню тромбу при кровотечі, і це може перетворити навіть крихітну кровотечу на серйозну проблему, оскільки вона не зупиняється легко. Лікування кожного з них є специфічним для конкретної першопричини.

Саме тому післяпологовий крововилив є акушерською надзвичайною ситуацією, а підтримання належного об'єму циркулюючої крові є головним пріоритетом. Незалежно від причини можуть використовуватися внутрішньовенні рідини та продукти крові, щоб забезпечити добру перфузію життєво важливих органів.