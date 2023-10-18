В цьому відео показано, як підтримувати зусилля матері під час вагінальних пологів.

Друга стадія – це етап потуг під час пологів. Вона починається, коли шийка матки повністю розкрита, а у жінки виникають позиви до потуг. Вона закінчується з народженням дитини. В цьому відео показано, як підтримати зусилля жінки під час потуг та що робити, якщо прогрес повільний.

Шийка матки жінки має бути повністю розкрита до того, як вона почне тужитися – особливо у тих, хто народжує вперше. Якщо вона тужиться зарано, край шийки матки може опухнути, заважати просуванню і навіть порватися. Ви можете підтвердити її розширення за допомогою вагінального огляду, якщо пройшли навчання. Але, маючи досвід, ви можете визначити, коли мати досягла стадії потуг, без проведення обстеження. У неї часто змінюється настрій: вона може бути дратівливішою, замкненою або більш зосередженою. Коли перейми стають сильнішими і частішими, може з’явитися блювання, крик або неконтрольоване бажання тужитися. Нагадайте жінці про необхідність помочитися, щоб сечовий міхур не заважав перебігу пологів. Але уникайте вбиралень – випадкова потуга може виштовхнути дитину в яму. Порадьте жінці почекати, доки вона не відчує позиву до потуг. Це заощадить її енергію.

Її тіло тужиться природним чином, а коли її заохочують і підтримують, вона зазвичай знаходить спосіб потуг, який їй здається правильним, і виштовхує дитину. Дозвольте матері обрати ту позицію, яка здається їй правильною. Вона буде краще прогресувати, якщо перебуватиме у вертикальному положенні, а не на спині. Найбільш зручним може бути напівсидяче положення. Лежачи на боці – хороше положення, якщо дитина народжується швидко. Це також може запобігти розривам. Положення "на руках та колінах" може бути корисним, коли жінка відчуває перейми в спині або коли застрягають плечі. Присідання може допомогти опустити дитину, якщо пологи проходять повільно.

Покажіть жінці, як правильно тужитися. Запропонуйте їй широко розставити ноги, підтягнувши коліна до тіла та притиснувши підборіддя до грудей. Нехай вона глибоко та повільно дихає між переймами. Штовхання ногами вас та її супутника може зробити поштовхи потужнішими. Якщо матері важко тужитися, не лайте і не загрожуйте їй. Зіпсований настрій чи переляк може уповільнити пологи. Натомість заохочуйте її та працюйте з нею.

Кожна потуга – це новий шанс. Продовжуйте регулярно перевіряти артеріальний тиск і пульс матері, по можливості кожні півгодини. Якщо вони виходять за межі норми, жінка може мати ускладнення, таке як прееклампсія, зневоднення або інфекція.

Слухайте серцебиття дитини після кількох переймів. Зверніть увагу на те, як довго народжується дитина, поки мати тужиться. Для народження першої дитини жінці може знадобитися цілих 2-3 години сильних переймів та хороших ефективних потуг. Якщо вона вже народжувала раніше, то зазвичай їй потрібно менше години, щоб виштовхнути дитину, інколи ж вона може зробити це за одну потугу.

Пологи нормальні та здорові, якщо дитина продовжує рухатися вниз (навіть дуже повільно), серцебиття дитини в нормі, а в матері є сили. Тривалі потуги без поступу вперед можуть призвести до серйозних проблем, таких як розрив матки або навіть смерть дитини або матері.

Якщо після години потуг із сильними переймами дитина зовсім не просувається вниз, матері потрібна допомога. Запитайте себе… Вона боїться чи змучена? Підтримайте її морально. Заохочуйте її відпочити протягом кількох переймів, щоб вона могла знову стати сильною. Дайте їй випити щось із цукром, щоб надати їй енергії. Чи повний у неї сечовий міхур? Запропонуйте їй спробувати помочитися. Спробуйте змінити положення. Присідання чи потуги на відрі можуть допомогти опустити дитину. Дайте їй щось, за що вона може триматися. Потяг руками при штовханні животом може допомогти. Запропонуйте їй стимулювати свої соски. Натискання прямо вниз з 2 пальцями в піхві може посилити позив до потуг. Якщо плодовий міхур не розірвався, а ви знаєте, як його розірвати, це часто може допомогти прискорити перебіг пологів. Не натискайте на дно матки – це може призвести до відшарування плаценти або розриву матки.

Якщо ці заходи не допомагають, дитина може бути у важкому стані або може бути занадто великою для тазу. Мати слід негайно перевести в установу, де можна провести пологи за допомогою вакууму, щипців та кесаревого розтину.

Пологи у цієї матері проходять успішно. З кожними переймами та потугами мати просуває дитину далі у піхву. Тепер бачимо, як голівка дитини спускається в піхву під час переймів. Коли голівка дитини розтягне отвір піхви до розміру вашої долоні, голівка залишиться в отворі навіть між переймами. Це називається прорізуванням голівки. Повільно направляйте матір до прорізування голівки, потім плечей, а потім швидко вийде тіло дитини. Покладіть дитину на живіт матері. Ретельно висушіть дитину і тримайте її в контакті "шкіра до шкіри" з матір’ю.