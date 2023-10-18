Після пологів плацента зазвичай відходить протягом півгодини. Однак іноді плацента затримується або частина плаценти залишається в матці. Навіть маленький шматочок може завадити скороченню матки, і судини продовжуватимуть кровоточити. У цьому відео показано, як видалити плаценту вручну.

Якщо плацента не вийшла за 30 хвилин і жінка не має кровотечі, попросіть її спробувати помочитися, дайте їй другу дозу окситоцину, продовжуйте контрольоване витягування пуповини і спонукайте її до пологів. НЕ повторюйте прийом мізопростолу. Якщо плацента залишається в матці через годину, або якщо у плаценти відсутні частини або у жінки сильна кровотеча – видаліть плаценту або її частини вручну. Не зволікайте!

Тут обривається пуповина. Чекайте одну годину, бо в жінки немає кровотечі, але плацента не виходить. Скажіть жінці, що зараз вам потрібно видалити її плаценту вручну і чому. Запитайте її згоду. Переконайтеся, що їй встановлена крапельниця, а сечовий міхур порожній. Потім дайте їй 10 міліграм діазепаму внутрішньовенно – якщо вона не в шоці. Також дайте їй одноразову дозу антибіотиків для запобігання інфекції: 2 г ампіциліну внутрішньовенно або 1 г цефазоліну внутрішньовенно. Потім вимийте руки і надягніть довгі стерильні рукавички до ліктів.

Поклавши великий палець на долоню і зчепивши пальці разом, обережно вставте розплющену руку. Обережно введіть її в піхву, просуньте через шийку матки та введіть у матку. Якщо пуповина є, обережно потягніть її, поки вона не натягнеться, а потім доберіться по ній до матки. Тепер перемістіть руку у верхню частину живота, щоб підтримати матку та утримати її на місці під час видалення. Тильна сторона вашої руки прилягатиме до стінки матки. Намацайте край плаценти. Потім, щільно притиснувши пальці один до одного, проведіть рукою вперед-назад, щоб повільно й акуратно відокремити плаценту від стінки матки. Дійте повільно, доки плацента повністю не відокремиться. Потім візьміть плаценту і витягніть руку, обережно обертаючи зап'ястям вперед-назад у міру спуску по родовому каналу. Візьміть плаценту в обидві руки та поверніть її, щоб зібрати всі мембрани разом. Потім перевірте, чи добре скорочена матка, і масажуйте її, якщо вона м'яка.

Якщо плаценту не можна легко відокремити від стінки матки, не тисніть на неї! Плацента може бути аномально прикріплена, і жінці може знадобитися операція. Одразу ж направте її на лікування вищого рівня.

Перевірте повноту плаценти. Введіть окситоцин, 20 одиниць на 1 літрі внутрішньовенної рідини, зі швидкістю 60 крапель на хвилину. Навчіть жінку стежити за станом матки та викликати вас, якщо вона стане м'якою чи кровотеча посилиться. Контролюйте пульс, кров'яний тиск, тонус матки та вагінальну кровотечу кожні 15 хвилин протягом двох годин, а потім кожні 30 хвилин протягом наступних 6 годин або поки стан не стабілізується.