honeypot link
skip to main content
MSD Довідник
версія для фахівців
МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
МЕДИЧНІ ТЕМИ (YCI)
РЕСУРСИ
ПРОЦЕДУРИ
ПРО
МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
ПРОФЕСІЙНЕ
/
ВІДЕО
/
Встановлення трубки King
/
Встановлення трубки King
Video created by Hospital Procedures Consultants at www.hospitalprocedures.org.
Серед цих тем
Як вводити стравохідно-трахеальну двопросвітну трубку (Combitube) або ларингеальну трубку King
Пристрої для забезпечення прохідності дихальних шляхів та проведення вентиляції