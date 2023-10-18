Народження дитини – це час великої відповідальності для акушера. Ви повинні зберегти здоров'я матері й дитини та допомогти малюкові почати нове життя. У цьому відео показано, як доглядати матір та дитину відразу після народження.

Відразу після народження покладіть дитину на живіт матері. Оцініть стан дитини, поки ви ретельно витираєте її чистою тканиною. Дитина здорова, якщо вона легко дихає, плаче кілька разів і активно рухається. Будьте готові до реанімації, якщо дитина не дихає за хвилину після народження. Якщо дитина дихає нормально, немає необхідності відсмоктувати повітря з рота та носа дитини.

Змініть вологу тканину на суху і покладіть дитину голеньким на голі груди матері. Контакт шкірою до шкіри підтримує ідеальну температуру тіла дитини та допомагає налагодити успішне грудне вигодовування. Укрийте дитину та матір. Перевірте низ живота матері, щоб переконатися, що там немає іншої дитини. Повідомте матері, що ви дасте їй ліки, щоб запобігти кровотечі. Потім введіть 10 одиниць окситоцину у м'яз стегна, протягом хвилини після пологів.

Відкладіть перерізання пуповини на кілька хвилин, доки вона не ослабне. Таким чином, дитина отримає всі запаси заліза та зможе уникнути анемії. Затисніть або перев'яжіть пуповину на відстані двох пальців від живота дитини. Перетисніть пуповину пальцями та відсуньте кров від дитини. На відстані двох пальців від першого затиску знову затисніть чи зав'яжіть. Переріжте пуповину стерильними ножицями або новим лезом. Не прикріплюйте нічого до залишку пуповини, якщо це не рекомендовано правилами вашої країни. Залиште його відкритим для доступу повітря.

Тепер зверніть увагу на вихід плаценти. Слідкуйте за ознаками того, що вона відокремилась. Ви можете побачити: цівку крові, подовження пуповини або відчути тверду круглу матку в нижній частині живота. Мати може виштовхнути плаценту сама або, якщо це входить у вашу підготовку, ви можете обережно допомогти їй. Під час наступних потуг утримуйте матку однією рукою, а іншою рукою рівномірно тягніть вниз. Ніколи не тягніть за пуповину. При виштовхуванні плаценти, візьміть її в обидві руки і поверніть, щоб звести всі мембрани разом.

Зараз основним ризиком для матері є сильна кровотеча. Переконайтеся, що матка на дотик тверда. При кровотечі потріть матку, щоб вона скоротилася і зупинила кровотечу. Регулярно перевіряйте, що матка залишається твердою, а кров з піхви майже не йде. Огляньте плаценту, щоб впевнитися, що вона повністю ціла, без відсутніх частин. При хорошому освітленні обережно розділіть статеві губи та огляньте нижню частину піхви й промежину на предмет розривів. За потреби накладіть шов. Потім обережно очистіть промежину і накладіть чисту прокладку.

У перші кілька годин після народження намагайтеся забезпечити безперервний контакт матері з дитиною, щоб дати можливість розпочати грудне вигодовування. У цей час дитина перебуває в особливому стані пильності і знайде сосок матері при першій нагоді. Дозвольте дитині перебувати біля грудей матері стільки, скільки вона захоче. Перевіряйте дитину та матір кожні 15 хвилин протягом першої години, а потім – кожні півгодини. Переконайтеся, що дитина добре дихає, її ноги теплі, в неї рожеві губи та нормальна активність. Перевірте пуповину на наявність кровотечі.

Виміряйте кров'яний тиск, пульс та температуру матері. Промацайте матку на предмет твердості та перевірте, чи немає кровотечі. Ви можете навчити матір намацувати й розтирати матку, щоб вона була твердою. Смоктання дитини також допомагає скороченню матки. Дайте дитині побути в контакті шкірою до шкіри не менше години, перш ніж здійснювати інший догляд за новонародженим. Залиште дитину з матір'ю. Дайте вітамін К, профілактичні ліки для очей та вакцини, якщо такий догляд є частиною практики у вашій країні. Витріть кров або меконій, але уникайте ванни. Ванна може небезпечно охолодити немовля. Зачекайте бодай один день. Тримайте дитину в теплі при зважуванні.