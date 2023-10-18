Після безпечного народження дитини настає час відходження плаценти. Зазвичай відходження здійснюється протягом півгодини. Коли вийде плацента, візьміть її в обидві руки і поверніть, щоб звести всі мембрани разом. Кровотеча має бути мінімальною і швидко зупинятися. Іноді частина плаценти залишається в матці. Це може призвести до постійної кровотечі та інфекції. У цьому відео показано, як оглянути плаценту на наявність частин, що відсутні.

Давайте спочатку подивимося, що відбувається з плацентою всередині тіла: після народження дитини матка скорочується і незабаром після цього плацента відокремлюється від стінки матки. У місці відділення утворюється згусток крові. Матка продовжує скорочуватися, закриваючи судини, що кровоточать, поки плацента рухається вниз і через родовий канал до пологів. Однак іноді шматочки залишаються у матці. Навіть маленький шматочок може завадити скороченню матки, і судини продовжуватимуть кровоточити. Це може призвести до кровотечі або інфекції.

Важливо ретельно дослідити плаценту. Гладка та блискуча сторона повернута до дитини в матці. З цього боку прикріплюється пуповина, яка потім розходиться на множину кровоносних судин темно-синього кольору. Материнська сторона плаценти – це груба, червона, м'ясиста сторона, яка прикріплюється до стінки матки під час вагітності.

Перевірка плаценти на повноту:

Утримуйте плаценту долонями рук у рукавичках, материнською стороною вгору. Уважно дивіться, щоб переконатися, що всі частки є і підходять одна до одної. Перевірте краї плаценти на наявність рваних вен, які можуть вказувати на наявність додаткових часточок. При розтягуванні плаценти на руках не повинно бути жодних частин або ознак розриву. Насправді немає необхідності оглядати мембрани на наявність частин. Зазвичай організм виводить усі фрагменти мембрани. Якщо частина материнської поверхні плаценти відсутня, ймовірно, шматочки плаценти все ще перебувають у матці.

Якщо будь-які частини плаценти залишаться всередині, це може бути небезпечно для матері. Вона наражається на ризик післяпологової кровотечі та інфекції, оскільки матка не зможе повністю скоротитися. Якщо ви побачите щось, що виступає з піхви або триває кровотеча, поясніть матері, що вам потрібно перевірити всередині піхви. Надягніть стерильні рукавички і обережно огляньте верхню частину піхви та шийку матки жінки. Використовуйте корнцанг для видалення шматочків плаценти або мембрани, що знаходяться у піхві. При підозрі, що відсутня частина плаценти все ще знаходиться в матці, направте матір на видалення цих частин стерильним чином, навченим медичним працівником.