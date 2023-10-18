Після народження дитини та виходу плаценти оцініть стан жінки щодо розривів. Розпізнати які тканини пошкоджені після народження буває непросто. У цьому відео буде показано, як оцінити розриви і як вирішити, які розриви необхідно зашити.

Перевірте розриви. Розриви не можна чітко розгледіти. Використовуйте гарне освітлення та не поспішайте, оглядаючи жінку. Спершу знайдіть початок розриву, що називається вершиною. Це допоможе розпізнати, що саме порвалося. Потім оцініть, наскільки глибокий розрив, у напрямі прямої кишки. Це допоможе вам зрозуміти ступінь пошкодження розміщених під ним м'язів. Глибина може бути оцінена шириною пальців. Постійно досліджуйте розриви. Це найкращий спосіб натренувати очі.

Повідомте жінці, що ви будете оглядати її піхву. Потім систематично огляньте розрив. Ніжними дотиками обережно відкрийте піхву, щоб побачити, наскільки далеко всередину йде розрив. Знайдіть вершину. Потім перевірте глибину. Огляньте верхню частину піхви та статеві губи щодо розривів. І, нарешті, зсуньте розірвані сторони разом, щоб побачити, як вони з'єднуватимуться.

Ось ще один приклад. Обережно відкрийте піхву, щоб побачити розрив. Знайдіть вершину. Зверніть увагу на глибину розриву. Огляньте верхню частину піхви та статеві губи. І останнє, подивіться, як буде з’єднуватися розрив. Якщо розрив глибокий, оцініть стан м'язів анального сфінктера. М'яз сфінктера може бути цілим і непошкодженим, частково розірваним або повністю розірваним. Подивіться та помацайте, щоб оцінити розрив.

Тут тканина, що покриває м'яз анального сфінктера, гладка та непошкоджена. На дотик це як міцна безперервна смуга тканини. М'язи стягуються у коло. Якщо його частково розірвано, ви можете відчути дефект. Якщо його повністю розірвано, можна виявити кінці м'яза сфінктера: Один кінець тут. Інший кінець втягнувся, і видно лише круглу ямку. Ви не відчуєте тверду смугу тканини. І м'яз не може напружуватись по колу.

При глибокому розриві обов'язково проведіть ректальне дослідження, щоб оцінити стан анального сфінктера. Пальпуйте м'яз сфінктера в положенні з 10 до 2 годин. Якщо м’яз не порваний, то на дотик він буде міцним і суцільним, без будь-яких дефектів. Потім підніміть палець вгору і подивіться, чи нема розривів. Зверніть увагу на гладкий непошкоджений м'яз сфінктера. І останнє, попросіть жінку стиснути анус – ви повинні відчути, як м'яз скорочується навколо вашого пальця. Потім викиньте рукавичку та використовуйте нову. Вирішіть, які розриви потрібно зашити. Вивчивши розрив, поділіться своїми думками із жінкою. Вирішіть разом із нею, зашивати розрив чи ні.

Залежно від глибини, розриви поділяються на 4 ступені.

Розрив першого ступеня є неглибоким. Він має глибину менше ширини пальця, не поширюється на м'яз і не сильно кровоточить. Невеликі розриви можна не зашивати. Зазвичай вони добре гояться самі по собі.

Розрив другого ступеня глибший. Розрив глибиною більше одного пальця поширюється на м'язи промежини, але не торкається анального сфінктера. Якщо його зашити, він краще заживе та відновить тонус м'язів тазового дна.

Розрив третього ступеня поширюється на анальний сфінктер. За повного розриву третього ступеня один кінець м'яза знаходиться тут, а інший – тут; він втягнутий усередину тканини. Тепер один кінець затискається, а інший витягується і потім затискається. Розриви третього ступеня мають бути зашиті кваліфікованим лікарем.

Розрив четвертого ступеня проходить через анальний сфінктер та вистилання кишечника в пряму кишку. Зауважте, що палець, введений у пряму кишку, проходить прямо через розірвану тканину, демонструючи, що пряма кишка повністю розірвана.

Розриви третього та четвертого ступеня мають бути зашиті. Жінка може отримати незворотні пошкодження і більше ніколи не зможе стримувати дефекацію. Їх важче лікувати. Якщо у вас немає досвіду лікування таких розривів, обов'язково надішліть жінку до фахівця з великим досвідом накладання швів.