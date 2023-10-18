Пологи двійні можуть пройти добре, але вони можуть бути більш складними та ризикованими, ніж поодинокі пологи. В цьому відео показано, як допомогти при народженні близнюків і які додаткові проблеми слід очікувати.

Очікувати близнюків можна, якщо висота основи матки велика; часто вона перевищує 40 см. Голівка дитини може бути маленькою по відношенню до висоти основи. Жінка може помітити рух по всьому животі, і ви можете почути 2 виразні серцебиття.

Багато ускладнень при народженні близнюків неможливо передбачити на початку пологів. Якщо є час, постарайтеся перевести жінку на пологи до закладу вищого рівня.

Близнюки частіше народжуються раніше терміну, мають маленький зріст та слабку вагу. Близнюки найчастіше перебувають у важкому чи навіть неможливому родовому положенні – наприклад, у сідничному чи бічному передлежанні. Пуповина, особливо в другого близнюка, найчастіше випадає раніше; чи провисає. Плацента другого близнюка може почати відходити від стінки матки після народження першого близнюка. Це може спричинити небезпечну кровотечу. Якщо другий близнюк не народиться невдовзі після першого, в матку може потрапити інфекція. Другий близнюк може загинути у матці, якщо затримка буде надто довгою. Після пологів у жінки частіше спостерігається сильна кровотеча – часто із двома плацентами замість однієї.

Щоб допомогти народженню близнюків, контролюйте пологи так само, як і у випадку з однією дитиною. При перевірці частоти серцевих скорочень обов'язково вислухайте обох немовлят. Встановіть крапельницю у разі, якщо знадобиться окситоцин.

Народжуйте першу дитину так само, як і будь-яку іншу дитину. Висушіть дитину і покладіть її шкірою до шкіри матері. Накрийте її теплою сухою ковдрою, а через кілька хвилин затисніть і переріжте пуповину. Але не виштовхуйте плаценту до народження другої дитини.

Тепер зверніть увагу на другу дитину. Перевірте частоту серцевих скорочень. Потім проведіть вагінальний огляд. Якщо голівка дитини опустилася і добре утримується в тазі, міхур можна розірвати зараз, якщо він цілий. Перевірте, чи немає випадання пуповини. Друга дитина має народитися через 15-20 хвилин. Прийміть пологи, як і будь-яку іншу дитину; потім висушіть її та покладіть до матері шкірою до шкіри. Через кілька хвилин переріжте пуповину другої дитини і дістаньте плаценту.

Ось 4 можливі ускладнення, з якими ви можете зіткнутися при народженні близнюків:

По-перше, друга дитина може бути з сідничним передлежанням. Оцініть її розмір. Якщо ви відчуваєте, що вона не більша за першу дитину, шийка матки все ще відкрита, і ви навчені пологам при сідничному передлежанні, контролюйте перейми і ведіть пологи.

Далі – друга дитина може бути з поперечним передлежанням. Якщо дитину не можна перевести в положення вниз головою чи сідничне передлежання, тримайте жінку в положенні на боці, щоб пуповина або рука другої дитини не потрапила в піхву. Дитині доведеться народжуватися шляхом кесаревого розтину.

Третє – перейми могли сповільнитись або припинитися після народження першого близнюка. Погодуйте дитину груддю, щоб стимулювати початок родової діяльності. Якщо дитина не хоче їсти, покажіть матері, як масажувати соски. Якщо друга дитина опустилася, спробуйте розірвати плодовий міхур. Якщо голівка чи передлежання все ще високе, почніть інфузію окситоцину; обережно збільшуйте до адекватних переймів. Зверніться за кваліфікованою допомогою, якщо ці методи не допомагають розпочати пологи.

І останнє – у жінки може початися кровотеча після народження першого близнюка та до народження другого. У неї може бути раннє відшарування плаценти. Це дуже небезпечно. Вам потрібно якнайшвидше витягти другу дитину: стимулюйте соски, розірвіть плодовий міхур, спробуйте прийняти вертикальне положення і попросіть жінку сильно тужитися.