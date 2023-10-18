* Ця таблиця призначена лише для довідки. Речовини можна поєднувати з фенолом, транспортними засобами для дистиляту нафти або іншими токсичними хімічними речовинами. Для отримання актуальної інформації слід звернутися до токсикологічного центру.

† Майже будь-яка речовина може бути токсичною, якщо її проковтнути у достатній кількості.