Речовини, які зазвичай не є небезпечними при проковтуванні*†
Адгезиви
Антибіотики, для місцевого застосування
Протигрибкові препарати, для місцевого застосування
Сульфат барію
Іграшки для ванни (плаваючі)
Чорна крейда (карбонат кальцію)
Відбілювач, гіпохлорит (концентрація гіпохлориту натрію < 6 % та концентрація гідроксиду натрію < 0,5 %)
Свічки (засоби від комах можуть бути токсичними)
Карбоуакс (поліетиленгліколь)
Карбоксиметилцелюлоза (дегідратуючий матеріал, упакований з ліками, плівкою та іншими продуктами)
Касторова олія
Цетиловий спирт
Сигарети (невелика кількість, яку ковтає дитина)
Глина, мистецтво та ремесло
Контрацептиви
Кортикостероїди, для місцевого застосування
Крейони (діти; позначені A.P., C.P. або C.S. 130-46)
Миючий засіб, рідина для миття посуду
Крем і мазь для шкіряного висипу
Сухий елементний акумулятор (лужний)
Пом'якшувачі для білизни, тверді листи
Сяючі продукти (наприклад, блискучі палички, сяюче намисто)
Гліцерол
Глікерилмоностеарат
Графіт
Гумки (наприклад, акація, агар, гатті)
Чорнило (кількість в одній кульковій ручці)
Солі йоду
Каолін
Ланолін
Лінолева кислота
Лляна олія (не кип'ячена)
Помада
Лосьйон, каламін (крім продуктів з антигістамінними або місцевими анестетиками)
Пастилки для горла (без місцевих анестетиків)
Силікат магнію (антацид)
Макіяж (косметика)
Сірники
Метилцелюлоза
Мінеральна олія (якщо не аспірована)
Газета
Фарба, акварель або на водній основі
Парафін, хлорований
Грифель олівця (графіт)
Вазелін
Рослинна їжа (домашня)
Поліетиленгліколі
Поліетиленгліколь стеарат
Полісорбат
Шпаклівка
Крем для гоління
Силіка (діоксид кремнію)
Мило (для ванни або миття посуду)
Спермацет
Крохмаль і проклейка
Стеаринова кислота
Тальк (за винятком вдихання)
Діоксид титану
Зубна паста (з фторидом або без нього)
Триацетин (гліцерилтриацетат)
Дитячі вітаміни із залізом або без нього
Мульти вітаміни без заліза
Оксид цинку
Оксид цирконію
* Ця таблиця призначена лише для довідки. Речовини можна поєднувати з фенолом, транспортними засобами для дистиляту нафти або іншими токсичними хімічними речовинами. Для отримання актуальної інформації слід звернутися до токсикологічного центру.
† Майже будь-яка речовина може бути токсичною, якщо її проковтнути у достатній кількості.