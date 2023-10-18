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Стадії гострого отруєння ацетамінофеном

Етап

Час публікації

Опис

I

0–24 години

Анорексія, нудота, блювання

II

24–72 години

Біль у правому верхньому квадранті живота (часто)

АСТ, АЛТ і, якщо отруєння є тяжким, рівень білірубіну та ПЧ (зазвичай реєструється як МНВ) іноді підвищується

III

72–96 годин

Блювання та симптоми печінкової недостатності

Пікування рівнів АСТ, АЛТ, білірубіну та МНВ

Іноді ниркова недостатність і панкреатит

IV

> 5 днів

Зникнення гепатотоксичності або прогресування до множинної органної недостатності (іноді з летальним наслідком)

АСТ = аспартатамінотрансфераза; АЛТ = аланінамінотрансфераза; МНВ = міжнародне нормалізоване співвідношення; ПЧ = протромбіновий час.

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