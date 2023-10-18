Стадії гострого отруєння ацетамінофеном
Етап
Час публікації
Опис
I
0–24 години
Анорексія, нудота, блювання
II
24–72 години
Біль у правому верхньому квадранті живота (часто)
АСТ, АЛТ і, якщо отруєння є тяжким, рівень білірубіну та ПЧ (зазвичай реєструється як МНВ) іноді підвищується
III
72–96 годин
Блювання та симптоми печінкової недостатності
Пікування рівнів АСТ, АЛТ, білірубіну та МНВ
Іноді ниркова недостатність і панкреатит
IV
> 5 днів
Зникнення гепатотоксичності або прогресування до множинної органної недостатності (іноді з летальним наслідком)
АСТ = аспартатамінотрансфераза; АЛТ = аланінамінотрансфераза; МНВ = міжнародне нормалізоване співвідношення; ПЧ = протромбіновий час.