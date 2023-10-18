Деякі лікарські препарати, які впливають на ризик падіння та травм
Medication Class
Effect
Risk of Falls
Impact Injuries
Aminoglycosides
Direct vestibular damage
Increases fall risk
—
Analgesics (especially opioids)
Alertness or slow central processing
Increases fall risk
—
Antiarrhythmics
Impaired cerebral perfusion
Increases fall risk
—
Anticoagulants
Increase bleeding risk
—
Negative impact injury potential
Anticholinergics
Confusion/delirium
Increases fall risk
—
Antihypertensives (especially vasodilators)
Impaired cerebral perfusion
Increases fall risk
—
Antipsychotics
Extrapyramidal syndromes, other antiadrenergic effects, reduced alertness, or slow central processing
Increases fall risk
—
Diuretics (especially when patients are dehydrated)
Impaired cerebral perfusion
Increases fall risk
—
Psychoactive medications (especially antidepressants, antipsychotics, and benzodiazepines)
Reduced alertness or slow central processing
Increases fall risk
—
Osteoporosis treatments (calcium, vitamin D, bisphosphates and related medications)
Improve bone density
—
Reduces injury potential