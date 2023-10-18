skip to main content
MSDMSD Довідникверсія для фахівців
Search icon

Деякі лікарські препарати, які впливають на ризик падіння та травм

Деякі лікарські препарати, які впливають на ризик падіння та травм

Medication Class

Effect

Risk of Falls

Impact Injuries

Aminoglycosides

Direct vestibular damage

Increases fall risk

Analgesics (especially opioids)

Alertness or slow central processing

Increases fall risk

Antiarrhythmics

Impaired cerebral perfusion

Increases fall risk

Anticoagulants

Increase bleeding risk

Negative impact injury potential

Anticholinergics

Confusion/delirium

Increases fall risk

Antihypertensives (especially vasodilators)

Impaired cerebral perfusion

Increases fall risk

Antipsychotics

Extrapyramidal syndromes, other antiadrenergic effects, reduced alertness, or slow central processing

Increases fall risk

Diuretics (especially when patients are dehydrated)

Impaired cerebral perfusion

Increases fall risk

Psychoactive medications (especially antidepressants, antipsychotics, and benzodiazepines)

Reduced alertness or slow central processing

Increases fall risk

Osteoporosis treatments (calcium, vitamin D, bisphosphates and related medications)

Improve bone density

Reduces injury potential

Серед цих тем