Деякі причини зниження насичення крові киснем
Механізм
Приклади
Розлади вентиляції
Знижена активність дихального центру
Зниження психічного функціонування (наприклад, спричинене травмою голови, передозуванням, сепсисом, шоком або інсультом)
Ускладнена прохідність дихальних шляхів
Бронхоспазм
Переміщення ендотрахеальної трубки
Закупорка слизом дихальних шляхів або ендотрахеальної трубки
Сильний біль у грудях, животі або в обох цих місцях
Хірургічне втручання на органах грудної клітки або черевній порожнині
Порушення оксигенації
Причини, пов'язані з функцією легень
Гострий респіраторний дистрес-синдром
Ателектаз, пневмонія, пневмоторакс, легенева емболія, легенева контузія, аспіраційний пневмоніт
Нелегеневі причини
Ятрогенне перевантаження рідиною
Серцева недостатність (наприклад, внаслідок загострення основного захворювання або гострого інфаркту міокарда)