Скринінг на ретинопатію недоношених
Гестаційний вік* при народженні
Гестаційний вік* під час першого обстеження
Постменструальний
Хронологічний
22 тижні
31 тиждень
9 тижнів
23 тижні
31 тиждень
8 тижнів
24 тижні
31 тиждень
7 тижнів
25 тижнів
31 тиждень
6 тижнів
26 тижнів
31 тиждень
5 тижнів
27 тижнів
31 тиждень
4 тижні
28 тижнів
32 тижні
4 тижні
29 тижнів
33 тижні
4 тижні
30 тижнів
34 тижні
4 тижні
Старший гестаційний вік, фактори високого ризику†
Не застосовно
4 тижні
* Постменструальний гестаційний вік.
† Деякі з факторів високого ризику включають, наприклад, немовлят з гіпотензією, які потребують інотропної підтримки, немовлят, які отримували додатковий кисень впродовж більше ніж кількох днів, а також немовлят, які отримували кисень без моніторингу сатурації.
За матеріалами Fierson WM, American Academy of Pediatrics Section on Ophthalmology, American Academy of Ophthalmology, American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, American Association of Certified Orthoptists: Screening examination of premature infants for retinopathy of prematurity. Pediatrics 142(6):e20183061, 2018. doi: 10.1542/peds.2018-3061