† Деякі з факторів високого ризику включають, наприклад, немовлят з гіпотензією, які потребують інотропної підтримки, немовлят, які отримували додатковий кисень впродовж більше ніж кількох днів, а також немовлят, які отримували кисень без моніторингу сатурації.