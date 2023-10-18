Шкала седації-збудження Рікера
Оцінка
Опис
Пояснення
7
Небезпечне збудження
Намагається зняти монітори та пристрої або піднятися з ліжка; підкидання та повороти; може накинутися на персонал або сваритися
6
Дуже збуджений
Залишається неспокійним, незважаючи на часті вербальні заспокоєння; кусає ендотрахеальну трубку; вимагає механічного засобу стримування
5
Збуджений
Тривожний або неспокійний; спроби рухатись; заспокоюється під час підбадьорювання
4
Спокійний (-а) і співпрацює
Спокійний (-а); легко активується; здатний дотримуватися інструкцій
3
Стан седації
Труднощі з пробудженням; реагує на словесні підказки або делікатне струшування, але знову відключається
2
Надто виражений стан седації
Некомунікативний; реагує на фізичні подразники, але не на словесні вказівки; може спонтанно рухатися
1
Не можна пробудити
Некомунікативний; незначна або відсутня відповідь на болісні подразники