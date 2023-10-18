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Шкала седації-збудження Рікера

Оцінка

Опис

Пояснення

7

Небезпечне збудження

Намагається зняти монітори та пристрої або піднятися з ліжка; підкидання та повороти; може накинутися на персонал або сваритися

6

Дуже збуджений

Залишається неспокійним, незважаючи на часті вербальні заспокоєння; кусає ендотрахеальну трубку; вимагає механічного засобу стримування

5

Збуджений

Тривожний або неспокійний; спроби рухатись; заспокоюється під час підбадьорювання

4

Спокійний (-а) і співпрацює

Спокійний (-а); легко активується; здатний дотримуватися інструкцій

3

Стан седації

Труднощі з пробудженням; реагує на словесні підказки або делікатне струшування, але знову відключається

2

Надто виражений стан седації

Некомунікативний; реагує на фізичні подразники, але не на словесні вказівки; може спонтанно рухатися

1

Не можна пробудити

Некомунікативний; незначна або відсутня відповідь на болісні подразники

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