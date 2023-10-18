Потенційні показання до катетеризації легеневої артерії
Захворювання серця
Гостра регургітація в клапані серця
Ускладнена серцева недостатність
Ускладнений інфаркт міокарда
Розрив шлуночкової перетинки
Гемодинамічна нестабільність*
Оцінка стану об'єму
Гемодинамічний моніторинг
Кардіологічна операція
Післяопераційне лікування тяжкохворих пацієнтів
Хірургічне та післяопераційне лікування пацієнтів із серйозним захворюванням серця
Порушення з боку легенів
Ускладнена емболія легеневої артерії
* Особливо якщо необхідні інотропні препарати.