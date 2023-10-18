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MSDMSD Довідникверсія для фахівців
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Потенційні показання до катетеризації легеневої артерії

Захворювання серця

Гостра регургітація в клапані серця

Тампонада серця

Ускладнена серцева недостатність

Ускладнений інфаркт міокарда

Розрив шлуночкової перетинки

Гемодинамічна нестабільність*

Оцінка стану об'єму

Шок

Гемодинамічний моніторинг

Кардіологічна операція

Післяопераційне лікування тяжкохворих пацієнтів

Хірургічне та післяопераційне лікування пацієнтів із серйозним захворюванням серця

Порушення з боку легенів

Ускладнена емболія легеневої артерії

Легенева гіпертензія

* Особливо якщо необхідні інотропні препарати.

Серед цих тем