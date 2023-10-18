Адаптовано з Barratt-Boyes BG, Wood EH: Серцевий викид і пов'язані вимірювання, значення тиску в правому серці та пов'язаних судинах, разом з аналізом гемодинамічної реакції на вдихання сумішей із високою концентрацією кисню у здорових суб'єктів. Journal of Laboratory and Clinical Medicine 51:72-90, 1958.