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Нормальні значення для серцевого індексу та пов'язаних вимірювань

Вимірювання

Одиниці ± СВ

Споживання кисню

143 ± 14,3 мл/хв/м2

Різниця між показниками артеріовенозного кисню

4,1 ± 0,6 дл

Серцевий індекс

3,5 ± 0,7 л/хвилину/м2

Ударний індекс

46 ± 8,1 мл/скорочення/м2

Загальний системний опір

1130 ± 178 дин-секунда см-5

Загальний легеневий опір

205 ± 51 дин-секунда см–5

Легеневий артеріолярний опір

67 ± 23 дин-секунда см–5

СВ = стандартне відхилення.

Адаптовано з Barratt-Boyes BG, Wood EH: Серцевий викид і пов'язані вимірювання, значення тиску в правому серці та пов'язаних судинах, разом з аналізом гемодинамічної реакції на вдихання сумішей із високою концентрацією кисню у здорових суб'єктів. Journal of Laboratory and Clinical Medicine 51:72-90, 1958.

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