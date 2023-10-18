Нормальні значення для серцевого індексу та пов'язаних вимірювань
Вимірювання
Одиниці ± СВ
Споживання кисню
143 ± 14,3 мл/хв/м2
Різниця між показниками артеріовенозного кисню
4,1 ± 0,6 дл
Серцевий індекс
3,5 ± 0,7 л/хвилину/м2
Ударний індекс
46 ± 8,1 мл/скорочення/м2
Загальний системний опір
1130 ± 178 дин-секунда см-5
Загальний легеневий опір
205 ± 51 дин-секунда см–5
Легеневий артеріолярний опір
67 ± 23 дин-секунда см–5
СВ = стандартне відхилення.
Адаптовано з Barratt-Boyes BG, Wood EH: Серцевий викид і пов'язані вимірювання, значення тиску в правому серці та пов'язаних судинах, разом з аналізом гемодинамічної реакції на вдихання сумішей із високою концентрацією кисню у здорових суб'єктів. Journal of Laboratory and Clinical Medicine 51:72-90, 1958.