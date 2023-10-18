Класифікація серцевої недостатності Нью-Йоркської кардіологічної асоціації (NYHA)
NYHA Class
Definition
Limitation
Example
I
Ordinary physical activity does not cause undue fatigue, dyspnea, or palpitations.
None
Can complete any activity requiring ≤ 7 MET:
II
Ordinary physical activity causes fatigue, dyspnea, palpitations, or angina.
Mild
Can complete any activity requiring ≤ 5 MET:
III
Comfortable at rest; less than ordinary physical activity causes fatigue, dyspnea, palpitations, or angina.
Moderate
Can complete any activity requiring ≤ 2 MET:
IV
Symptoms occur at rest; any physical activity increases discomfort.
Severe
Cannot do or cannot complete any activity requiring ≥ 2 MET; cannot do any of the above activities
MET = metabolic equivalent of task, a measure of how much energy is expended compared to remaining at rest.