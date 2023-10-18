Місцеве променеве ураження*
Опромінена тканина
Побічні ефекти
Головний мозок
Серце та кровоносні судини
Біль у грудях, променевий перикардит, променевий міокардит
Шкіра
Доза 2–4 Гр: транзиторна еритема
Доза 4–5 Гр: транзиторна еритема, тимчасове випадіння волосся (в межах 2–3 тижнів після опромінення дозою > ~4 Гр)
Доза 5–10 Гр: тривала еритема, можливо незворотна втрата волосся, суха десквамація (при опроміненні у дозі ближче до верхньої межі діапазону)
Доза 10–15 Гр: суха десквамація (протягом 2–8 тижнів після опромінення)
Доза 15–20 Гр: волога десквамація (протягом 2–4 тижнів після опромінення)
Доза 15–25 Гр: утворення пухирів (протягом 2–3 тижнів після опромінення)
Доза > 20 Гр: утворення виразок (протягом 2–3 тижнів після опромінення)
Доза > 25 Гр: некроз (> 3 тижнів після опромінення)
Статеві органи
Пригнічений сперматогенез, аменорея, зниження лібідо
Порогова доза (~1% випадків) для стерильності:
Голова та шия
Мукозит, болюче ковтання, карцинома щитоподібної залози
М'язова та кісткова тканина
Міопатія, неопластичні зміни, остеосаркома
Очі
Доза > ~0,5 Гр: катаракта (через ~20-річний латентний період; чим вище доза та молодший вік при опроміненні, тим коротший латентний період)
Легені
Гострий пневмоніт
Фракційне опромінення у дозах > 30 Гр: інколи летальне (LD-50 > 10 Гр при одноразовому високодозовому опроміненні)
Легеневий фіброз
Нирки
Зниження ШКФ, зниження функції ниркових канальців
Високі дози (після латентного періоду тривалістю 6 місяців — 1 рік): протеїнурія, ниркова недостатність, анемія, гіпертензія
Кумулятивна доза > 20 Гр протягом < 5 тижнів: променевий фіброз, олігурична ниркова недостатність
Спинний мозок
Доза > 50 Гр: мієлопатія
Плід
обмеження росту, вроджені вади розвитку, вроджені порушення метаболізму, смерть плода
Доза < 0,1 Гр: відсутність значного впливу
Ризик розвитку раку в майбутньому приблизно такий самий, як і ризик для дитини: ~10–15% на Гр
ШКФ — швидкість клубочкової фільтрації; Гр — грей; LD-50 — доза, за очікуваннями летальна для 50 % пацієнтів.
* Зазвичай внаслідок променевої терапії.