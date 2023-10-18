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Місцеве променеве ураження*

Опромінена тканина

Побічні ефекти

Головний мозок

Див. Променева терапія голови та нейротоксичність

Серце та кровоносні судини

Біль у грудях, променевий перикардит, променевий міокардит

Шкіра

Доза 2–4 Гр: транзиторна еритема

Доза 4–5 Гр: транзиторна еритема, тимчасове випадіння волосся (в межах 2–3 тижнів після опромінення дозою > ~4 Гр)

Доза 5–10 Гр: тривала еритема, можливо незворотна втрата волосся, суха десквамація (при опроміненні у дозі ближче до верхньої межі діапазону)

Доза 10–15 Гр: суха десквамація (протягом 2–8 тижнів після опромінення)

Доза 15–20 Гр: волога десквамація (протягом 2–4 тижнів після опромінення)

Доза 15–25 Гр: утворення пухирів (протягом 2–3 тижнів після опромінення)

Доза > 20 Гр: утворення виразок (протягом 2–3 тижнів після опромінення)

Доза > 25 Гр: некроз (> 3 тижнів після опромінення)

Статеві органи

Пригнічений сперматогенез, аменорея, зниження лібідо

Порогова доза (~1% випадків) для стерильності:

  • Яєчка: > 6 Гр, дебют за ~3 тижні

  • Яєчники: > 3 Гр, дебют за < 1 тиждень

Голова та шия

Мукозит, болюче ковтання, карцинома щитоподібної залози

М'язова та кісткова тканина

Міопатія, неопластичні зміни, остеосаркома

Очі

Доза > ~0,5 Гр: катаракта (через ~20-річний латентний період; чим вище доза та молодший вік при опроміненні, тим коротший латентний період)

Легені

Гострий пневмоніт

Фракційне опромінення у дозах > 30 Гр: інколи летальне (LD-50 > 10 Гр при одноразовому високодозовому опроміненні)

Легеневий фіброз

Нирки

Зниження ШКФ, зниження функції ниркових канальців

Високі дози (після латентного періоду тривалістю 6 місяців — 1 рік): протеїнурія, ниркова недостатність, анемія, гіпертензія

Кумулятивна доза > 20 Гр протягом < 5 тижнів: променевий фіброз, олігурична ниркова недостатність

Спинний мозок

Доза > 50 Гр: мієлопатія

Плід

обмеження росту, вроджені вади розвитку, вроджені порушення метаболізму, смерть плода

Доза < 0,1 Гр: відсутність значного впливу

Ризик розвитку раку в майбутньому приблизно такий самий, як і ризик для дитини: ~10–15% на Гр

ШКФ — швидкість клубочкової фільтрації; Гр — грей; LD-50 — доза, за очікуваннями летальна для 50 % пацієнтів.

* Зазвичай внаслідок променевої терапії.

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