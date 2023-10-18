Приклади низькозвукових та високозвукових вибухових речовин
Низькозвукові вибухові речовини
Чорна вибухівка (початково використовувалася як порох, також використовується у феєрверках, багатьох трубопровідних бомбах)
Нітроцелюлоза (бездимна вибухівка)
Тверде ракетне паливо (металоокисний поверхневий транзистор)
Високозвукові вибухові речовини
Нітрат аміаку (NH4NO3)
Аматол 80/20 (NH4NO3 + TNT)
Аммонал (NH4NO3 + TNT + алюміній)
ANFO (NH4NO3 + рідке пальне)
Сполука B (TNT + RDX)
Сполука C-4 (RDX + пластифікатор)
Нітрогліцерин (вибуховий компонент у динаміті)
ПЕТН (пентаеритриттетранітрат)
Пікринова кислота
RDX (циклоніт)
TNT (тринітротолуол)