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Приклади низькозвукових та високозвукових вибухових речовин

Низькозвукові вибухові речовини

Чорна вибухівка (початково використовувалася як порох, також використовується у феєрверках, багатьох трубопровідних бомбах)

Нітроцелюлоза (бездимна вибухівка)

Тверде ракетне паливо (металоокисний поверхневий транзистор)

Високозвукові вибухові речовини

Нітрат аміаку (NH4NO3)

Аматол 80/20 (NH4NO3 + TNT)

Аммонал (NH4NO3 + TNT + алюміній)

ANFO (NH4NO3 + рідке пальне)

Сполука B (TNT + RDX)

Сполука C-4 (RDX + пластифікатор)

Нітрогліцерин (вибуховий компонент у динаміті)

ПЕТН (пентаеритриттетранітрат)

Пікринова кислота

RDX (циклоніт)

TNT (тринітротолуол)

Серед цих тем