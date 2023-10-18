Критерії діагностики та ступеня бронхолегеневої дисплазії у немовлят < 32 тижнів гестаційного віку
Diagnosis and Grade
< 32 Weeks Gestational Age* (2019)†
Diagnosis of BPD
Requiring any respiratory support at 36 weeks CGA, or required supplemental oxygen for ≥ 28 days even if no respiratory support at 36 weeks CGA
Mild: Grade I
NC ≤ 2 L/min at 36 weeks CGA
Moderate: Grade II
NC > 2 L/min, CPAP, or NIPPV at 36 weeks CGA
Severe: Grade III
IMV at 36 weeks CGA
* Assessed at 36 weeks PMA.
† Jensen EA, Dysart K, Gantz MG, et al. The Diagnosis of Bronchopulmonary Dysplasia in Very Preterm Infants. An Evidence-based Approach. Am J Respir Crit Care Med. 2019;200(6):751-759. doi:10.1164/rccm.201812-2348OC
BPD = bronchopulmonary dysplasia; CGA = corrected gestational age; CPAP = continuous positive airway pressure; IMV = invasive mechanical ventilation; NIPPV = noninvasive or nasal intermittent positive pressure ventilation; PMA = postmenstrual age (gestational age plus chronological age [in weeks]).