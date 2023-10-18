Хелатна терапія при отруєнні важкими металами
Хелатуючий препарат*
Метал
Дозування†
Деферасірокс/деферипран/дефероксамін
Залізо
Див. розділ Лікування отруєння залізом
Димеркапрол, 10 % у маслі
Антимоній
Миш'як
Вісмут
Солі міді
Золото
Свинець
Ртуть
Талій*
3-4 мг/кг шляхом глибокої в/м ін’єкції кожні 4 години в день 1; 2 мг/кг в/м кожні 4 години в день 2; 3 мг/кг в/м кожні 6 годин в день 3; потім 3 мг/кг в/м кожні 12 годин протягом 7-10 днів до одужання
Едетат кальцію динатрію (кальцій динатрію едатаміл), розведений до ≤ 3 %
Кобальт
Свинець
Цинк
Солі цинку
25–35 мг/кг шляхом глибокої в/м ін’єкції або в/в повільно (понад 1 годину) кожні 12 годин протягом 5–7 днів, потім 7 днів без лікарського препарату; потім повторний курс
Пеніциламін
Миш'як
Солі міді
Золото
Свинець
5-7,5 мг/кг перорально 4 рази на добу (звичайна початкова доза становить 250 мг 4 рази на добу) до максимальної дози для дорослих 2 г/добу
Сукцимер
Миш'як (професійний вплив у дорослих)
Солі кадмію
Свинець, якщо у дітей рівень свинцю в крові становить > 45 мкг/дл (> 2,15 мікромоль/л)
Свинець (професійний вплив у дорослих)
Ртуть (професійний вплив у дорослих)
10 мг/кг перорально кожні 8 годин протягом 5 днів, потім 10 мг/кг перорально кожні 12 годин протягом 14 днів
Триетилентетрамін
Мідь
Дозування лише для хвороби Вільсона‡
13 років і старше: 750–1250 мг перорально, розділені дози 2, 3 або 4 рази на добу; максимальна доза: 2000 мг на добу
12 і менше: 500-750 мг перорально, розділені дози 2, 3 або 4 рази на добу; максимальна доза: 1500 мг на добу
* Солі талію хелатуються цим лікарським препаратом з різним успіхом (див. солі талію у таблиці Симптоми та лікування окремих отруєнь).
† Дози залежать від типу та ступеня тяжкості отруєння.
‡ Цей хелатуючий препарат був схвалений у 2018 році для лікування хвороби Вільсона; він не був схвалений для лікування екзогенної інтоксикації міддю.