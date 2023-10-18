skip to main content
Хелатна терапія при отруєнні важкими металами

Хелатуючий препарат*

Метал

Дозування

Деферасірокс/деферипран/дефероксамін

Залізо

Див. розділ Лікування отруєння залізом

Димеркапрол, 10 % у маслі

Антимоній

Миш'як

Вісмут

Солі міді

Золото

Свинець

Ртуть

Талій*

3-4 мг/кг шляхом глибокої в/м ін’єкції кожні 4 години в день 1; 2 мг/кг в/м кожні 4 години в день 2; 3 мг/кг в/м кожні 6 годин в день 3; потім 3 мг/кг в/м кожні 12 годин протягом 7-10 днів до одужання

Едетат кальцію динатрію (кальцій динатрію едатаміл), розведений до 3 %

Кобальт

Свинець

Цинк

Солі цинку

25–35 мг/кг шляхом глибокої в/м ін’єкції або в/в повільно (понад 1 годину) кожні 12 годин протягом 5–7 днів, потім 7 днів без лікарського препарату; потім повторний курс

Пеніциламін

Миш'як

Солі міді

Золото

Свинець

5-7,5 мг/кг перорально 4 рази на добу (звичайна початкова доза становить 250 мг 4 рази на добу) до максимальної дози для дорослих 2 г/добу

Сукцимер

Миш'як (професійний вплив у дорослих)

Солі кадмію

Свинець, якщо у дітей рівень свинцю в крові становить > 45 мкг/дл (> 2,15 мікромоль/л)

Свинець (професійний вплив у дорослих)

Ртуть (професійний вплив у дорослих)

10 мг/кг перорально кожні 8 годин протягом 5 днів, потім 10 мг/кг перорально кожні 12 годин протягом 14 днів

Триетилентетрамін

Мідь

Дозування лише для хвороби Вільсона

13 років і старше: 750–1250 мг перорально, розділені дози 2, 3 або 4 рази на добу; максимальна доза: 2000 мг на добу

12 і менше: 500-750 мг перорально, розділені дози 2, 3 або 4 рази на добу; максимальна доза: 1500 мг на добу

* Солі талію хелатуються цим лікарським препаратом з різним успіхом (див. солі талію у таблиці Симптоми та лікування окремих отруєнь).

Дози залежать від типу та ступеня тяжкості отруєння.

Цей хелатуючий препарат був схвалений у 2018 році для лікування хвороби Вільсона; він не був схвалений для лікування екзогенної інтоксикації міддю.

