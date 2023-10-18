skip to main content
Причини психотичного розладу, спричиненого речовинами або ліками

Medications (Iatrogenic)

Analgesics, especially nonsteroidal anti-inflammatory drugs

Anesthetics

Antidepressants

Anticholinergic agents

Anticonvulsants

Antihistamines

Antihypertensives

Antimicrobial medications, including fluoroquinolones, trimethoprim-sulfamethoxazole, beta-lactams, macrolides, nitrofurantoin, isoniazid, and antimalarials

Antiparkinsonian medications

Benzodiazepines

Chemotherapeutic agents including cyclosporine and procarbazine

Disulfiram

Glucocorticoids

Gastrointestinal prokinetic medications

Hypnotics (nonbenzodiazepine)

Isoniazid

Muscle relaxants

Corticosteroids

Vasoconstrictors, including phenylephrine and pseudoephedrine

Drugs Associated With Substance Use Disorders

Alcohol

Amphetamines

Benzodiazepines and hypnotics, including flunitrazepam (Rohypnol)

Cannabis and cannabinoids

Cocaine

Hallucinogens, including lysergic acid diethylamide (LSD)

Inhaled nitrites

Methylenedioxy-methylamphetamine (MDMA or ecstasy)

Phencyclidine (PCP)

Toxins

Arsenic

Carbon dioxide

Carbon monoxide

Cholinesterase inhibitors (anticholinesterase)

Lead

Mercury

Nerve gases, including sarin

Organophosphate insecticides

Volatile hydrocarbons, including those from petroleum products or paint

