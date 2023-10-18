Причини психотичного розладу, спричиненого речовинами або ліками
Medications (Iatrogenic)
Analgesics, especially nonsteroidal anti-inflammatory drugs
Anesthetics
Antidepressants
Anticholinergic agents
Anticonvulsants
Antihistamines
Antihypertensives
Antimicrobial medications, including fluoroquinolones, trimethoprim-sulfamethoxazole, beta-lactams, macrolides, nitrofurantoin, isoniazid, and antimalarials
Antiparkinsonian medications
Benzodiazepines
Chemotherapeutic agents including cyclosporine and procarbazine
Disulfiram
Glucocorticoids
Gastrointestinal prokinetic medications
Hypnotics (nonbenzodiazepine)
Isoniazid
Muscle relaxants
Corticosteroids
Vasoconstrictors, including phenylephrine and pseudoephedrine
Drugs Associated With Substance Use Disorders
Alcohol
Amphetamines
Benzodiazepines and hypnotics, including flunitrazepam (Rohypnol)
Cannabis and cannabinoids
Cocaine
Hallucinogens, including lysergic acid diethylamide (LSD)
Inhaled nitrites
Methylenedioxy-methylamphetamine (MDMA or ecstasy)
Phencyclidine (PCP)
Toxins
Arsenic
Carbon dioxide
Carbon monoxide
Cholinesterase inhibitors (anticholinesterase)
Lead
Mercury
Nerve gases, including sarin
Organophosphate insecticides
Volatile hydrocarbons, including those from petroleum products or paint