ASBESTOS*: Вторинна оцінка подій масового ураження в результаті застосування хімічної або радіологічної зброї
Початкова версія
Для оцінки травм, отриманих в результаті застосування хімічної зброї
Для оцінки травм, отриманих в результаті застосування радіологічної зброї
Agents (речовини)
Тип (Чи присутній токсидром?)
Орієнтовна доза
Тип (альфа, бета, гама, нейтрон)
Орієнтовна доза
State(s) (стан(-и))
Чи є речовина
Те саме, що і для хімічної зброї
Body site(s) (місце ураження на тілі)
Шляхи потрапляння (експозиція та абсорбція)
Експозиція (чи пройшла речовина через усе тіло)? Де?
Зовнішнє забруднення? Де?
Внутрішнє забруднення? Де?
Комбінацією кількох станів
Effect(s) (вплив(-и))
Поширення
Те саме, що і для хімічної зброї
Severity (тяжкість)
Наслідків
Впливу
Те саме, що і для хімічної зброї
Time course (період часу)
Минулий (початок, латентний період)
Теперішній (стан покращується чи погіршується? стабільний?)
Майбутнє (очікуваний прогноз)
Те саме, що і для хімічної зброї
Other diagnoses (інші діагнози)?
Замість (диференціальний діагноз)
На додаток до (супутні діагнози)
Те саме, що і для хімічної зброї
Synergism (синергізм)
Комбіновані ефекти багаторазових експозицій
Те саме, що і для хімічної зброї
* Акронім ASBESTOS був уведений автором Madsen JM у журналі Clin Lab Med 21(3):593-605, 2001.
† Найпоширеніші стани