Антигіпертензивні препарати для пацієнтів із супутніми захворюваннями
Comorbidity
Medication Classes
ACE inhibitors
Diuretics
ACE inhibitors
Angiotensin II receptor blockers
Calcium channel blockers
ACE inhibitors
Angiotensin II receptor blockers
Beta-blockers
Other diuretics*
ACE inhibitors
Beta-blockers
Spironolactone or eplerenone
Risk of recurrent stroke
ACE inhibitors
Angiotensin II receptor blockers
Calcium channel blockers
Diuretics
* Long-term diuretic use may increase mortality in patients with heart failure who do not have pulmonary congestion.
ACE = angiotensin-converting enzyme.