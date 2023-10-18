skip to main content
MSDMSD Довідникверсія для фахівців
Антигіпертензивні препарати для пацієнтів із супутніми захворюваннями

Comorbidity

Medication Classes

Coronary artery disease or risk factors

Beta-blockers

ACE inhibitors

Diuretics

Calcium channel blockers

Chronic kidney disorders

ACE inhibitors

Angiotensin II receptor blockers

Diabetes

Diuretics

ACE inhibitors

Angiotensin II receptor blockers

Calcium channel blockers

Heart failure

ACE inhibitors

Angiotensin II receptor blockers

Beta-blockers

Potassium-sparing diuretics

Other diuretics*

Post-myocardial infarction

ACE inhibitors

Beta-blockers

Spironolactone or eplerenone

Risk of recurrent stroke

ACE inhibitors

Angiotensin II receptor blockers

Calcium channel blockers

Diuretics

* Long-term diuretic use may increase mortality in patients with heart failure who do not have pulmonary congestion.

ACE = angiotensin-converting enzyme.

