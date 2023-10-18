Побічні реакції та протипоказання протималярійних препаратів
Drug
Some Adverse Reactions
Contraindications
Artemether/lumefantrine
Headache, anorexia, dizziness, asthenia (usually mild)
With lumefantrine, prolonged QT interval
Allergy to artemether/lumefantrine
During pregnancy, used if potential benefit justifies potential risk to fetus, which is usually the case in the 2nd and 3rd trimester and probably the first
Use of mefloquine prophylaxis
Artesunate
As with artemether
Delayed hemolysis; hemoglobin levels should be monitored for 4 weeks after therapy
Allergy to artesunate
During pregnancy, used if the potential benefit justifies potential risk, which is the case in most patients with severe malaria requiring parenteral therapy
Atovaquone/proguanil
Gastrointestinal disturbances, headache, dizziness, rash, pruritus
During pregnancy, used only if there are no alternatives and potential benefit justifies potential risk to fetus
Hypersensitivity, breastfeeding*, severe renal impairment (creatinine clearance < 30 mL/min)
Chloroquine
Hydroxychloroquine
Gastrointestinal disturbances, headaches, dizziness, blurred vision, rashes or pruritus, exacerbation of psoriasis, blood dyscrasias, alopecia, ECG changes including prolonged QTc interval, retinopathy, psychosis (rare)
Hypersensitivity, retinal or visual field changes, or potential drug interactions, resulting in prolonged QTc interval and arrhythmia
Clindamycin
Hypotension, bone marrow toxicity, renal dysfunction, rashes, jaundice, tinnitus, Clostridium difficile infection (pseudomembranous colitis)
Hypersensitivity
Doxycycline
Gastrointestinal upset, photosensitivity, vaginal candidiasis, C. difficile infection (pseudomembranous colitis), erosive esophagitis
Pregnancy, children < 8 years
Halofantrine
Prolongation of PR and QT intervals, cardiac arrhythmia, hypotension, gastrointestinal disturbances, dizziness, mental changes, seizures, sudden death
During pregnancy, used only if potential benefit justifies potential risk to fetus
Cardiac conduction defects, familial QT prolongation, use of drugs that affect QT interval, hypersensitivity
Mefloquine
Bad dreams, neuropsychiatric symptoms, dizziness, vertigo, confusion, psychosis, seizures, sinus bradycardia, gastrointestinal disturbances
Hypersensitivity, history of seizures or psychiatric disorders, cardiac conduction disturbances or arrhythmia, coadministration of drugs that may prolong cardiac conduction (eg, beta-blockers, calcium channel blockers, quinine, quinidine, halofantrine), occupations that require fine coordination and spatial discrimination and in which vertigo may be life threatening, 1st trimester of pregnancy
Quinine
Gastrointestinal disturbances, tinnitus, visual disturbances, allergic reactions, mental changes, arrhythmias, cardiotoxicity
Hypersensitivity, G6PD deficiency, optic neuritis, tinnitus, pregnancy (relative contraindication), past adverse quinine reaction (continuous ECG, blood pressure [when drug is given IV], and glucose monitoring recommended)
Quinidine
Arrhythmias, widened QRS complex, prolonged QTc interval, hypotension, hypoglycemia
Hypersensitivity, thrombocytopenia (continuous ECG, blood pressure, and glucose monitoring recommended)
No loading dose in patients receiving > 40 mg/kg of quinine in the preceding 48 hours or a dose of mefloquine in preceding 12 hours
Primaquine
Severe intravascular hemolysis in people with G6PD deficiency, gastrointestinal disturbances, leukopenia, methemoglobinuria
Concomitant use of quinacrine or potentially hemolytic or bone marrow suppressing agents, G6PD deficiency, pregnancy (because G6PD status of the fetus is unknown)
Pyrimethamine/sulfadoxine
Erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal neurolysis, urticaria, exfoliative dermatitis, serum sickness, hepatitis, seizures, mental changes, gastrointestinal disturbances, stomatitis, pancreatitis, bone marrow toxicity, hemolysis, fever, nephrosis
Hypersensitivity, folate deficiency anemia, infants ≤ 2 months, pregnancy, breastfeeding
Tafenoquine
Severe intravascular hemolysis in patients with G6PD deficiency, psychiatric reactions, methemoglobinemia, gastrointestinal disturbances, hypersensitivity reactions
G6PD deficiency, pregnancy (because G6PD status of the fetus is unknown), breast feeding (unless child is known to have normal G6PD), psychotic disorder, known hypersensitivity
For patients ≥ 16 years
* Proguanil is excreted in human milk; whether atovaquone is excreted in human milk is unknown. Safety and effectiveness of these drugs have not been established in children who weigh < 5 kg.
G6PD = glucose-6-phosphate dehydrogenase.