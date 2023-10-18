skip to main content
MSDMSD Довідникверсія для фахівців
Побічні реакції та протипоказання протималярійних препаратів

Drug

Some Adverse Reactions

Contraindications

Artemether/lumefantrine

Headache, anorexia, dizziness, asthenia (usually mild)

With lumefantrine, prolonged QT interval

Allergy to artemether/lumefantrine

During pregnancy, used if potential benefit justifies potential risk to fetus, which is usually the case in the 2nd and 3rd trimester and probably the first

Use of mefloquine prophylaxis

Artesunate

As with artemether

Delayed hemolysis; hemoglobin levels should be monitored for 4 weeks after therapy

Allergy to artesunate

During pregnancy, used if the potential benefit justifies potential risk, which is the case in most patients with severe malaria requiring parenteral therapy

Atovaquone/proguanil

Gastrointestinal disturbances, headache, dizziness, rash, pruritus

During pregnancy, used only if there are no alternatives and potential benefit justifies potential risk to fetus

Hypersensitivity, breastfeeding*, severe renal impairment (creatinine clearance < 30 mL/min)

Chloroquine

Hydroxychloroquine

Gastrointestinal disturbances, headaches, dizziness, blurred vision, rashes or pruritus, exacerbation of psoriasis, blood dyscrasias, alopecia, ECG changes including prolonged QTc interval, retinopathy, psychosis (rare)

Hypersensitivity, retinal or visual field changes, or potential drug interactions, resulting in prolonged QTc interval and arrhythmia

Clindamycin

Hypotension, bone marrow toxicity, renal dysfunction, rashes, jaundice, tinnitus, Clostridium difficile infection (pseudomembranous colitis)

Hypersensitivity

Doxycycline

Gastrointestinal upset, photosensitivity, vaginal candidiasis, C. difficile infection (pseudomembranous colitis), erosive esophagitis

Pregnancy, children < 8 years

Halofantrine

Prolongation of PR and QT intervals, cardiac arrhythmia, hypotension, gastrointestinal disturbances, dizziness, mental changes, seizures, sudden death

During pregnancy, used only if potential benefit justifies potential risk to fetus

Cardiac conduction defects, familial QT prolongation, use of drugs that affect QT interval, hypersensitivity

Mefloquine

Bad dreams, neuropsychiatric symptoms, dizziness, vertigo, confusion, psychosis, seizures, sinus bradycardia, gastrointestinal disturbances

Hypersensitivity, history of seizures or psychiatric disorders, cardiac conduction disturbances or arrhythmia, coadministration of drugs that may prolong cardiac conduction (eg, beta-blockers, calcium channel blockers, quinine, quinidine, halofantrine), occupations that require fine coordination and spatial discrimination and in which vertigo may be life threatening, 1st trimester of pregnancy

Quinine

Gastrointestinal disturbances, tinnitus, visual disturbances, allergic reactions, mental changes, arrhythmias, cardiotoxicity

Hypersensitivity, G6PD deficiency, optic neuritis, tinnitus, pregnancy (relative contraindication), past adverse quinine reaction (continuous ECG, blood pressure [when drug is given IV], and glucose monitoring recommended)

Quinidine

Arrhythmias, widened QRS complex, prolonged QTc interval, hypotension, hypoglycemia

Hypersensitivity, thrombocytopenia (continuous ECG, blood pressure, and glucose monitoring recommended)

No loading dose in patients receiving > 40 mg/kg of quinine in the preceding 48 hours or a dose of mefloquine in preceding 12 hours

Primaquine

Severe intravascular hemolysis in people with G6PD deficiency, gastrointestinal disturbances, leukopenia, methemoglobinuria

Concomitant use of quinacrine or potentially hemolytic or bone marrow suppressing agents, G6PD deficiency, pregnancy (because G6PD status of the fetus is unknown)

Pyrimethamine/sulfadoxine

Erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal neurolysis, urticaria, exfoliative dermatitis, serum sickness, hepatitis, seizures, mental changes, gastrointestinal disturbances, stomatitis, pancreatitis, bone marrow toxicity, hemolysis, fever, nephrosis

Hypersensitivity, folate deficiency anemia, infants 2 months, pregnancy, breastfeeding

Tafenoquine

Severe intravascular hemolysis in patients with G6PD deficiency, psychiatric reactions, methemoglobinemia, gastrointestinal disturbances, hypersensitivity reactions

G6PD deficiency, pregnancy (because G6PD status of the fetus is unknown), breast feeding (unless child is known to have normal G6PD), psychotic disorder, known hypersensitivity

For patients ≥ 16 years

* Proguanil is excreted in human milk; whether atovaquone is excreted in human milk is unknown. Safety and effectiveness of these drugs have not been established in children who weigh < 5 kg.

G6PD = glucose-6-phosphate dehydrogenase.

