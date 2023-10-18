При переломах може виникнути розходження, зміщення уламків, кутова деформація або вкорочення кістки (заходження фрагментів кістки один в одного).

Розходження — це відокремлення фрагменту по поздовжній осі.

Зміщення — це рівень відхилення кінців перелому від правильного положення кістки; він описується в міліметрах або у відсотках до діаметру кістки.

Кутова деформація — це кут дистального фрагмента, виміряний по відношенню до проксимального фрагмента.