Просторове співвідношення між фрагментами перелому
При переломах може виникнути розходження, зміщення уламків, кутова деформація або вкорочення кістки (заходження фрагментів кістки один в одного).
Розходження — це відокремлення фрагменту по поздовжній осі.
Зміщення — це рівень відхилення кінців перелому від правильного положення кістки; він описується в міліметрах або у відсотках до діаметру кістки.
Кутова деформація — це кут дистального фрагмента, виміряний по відношенню до проксимального фрагмента.
Зміщення та кутова деформація можуть спостерігатися у вентрально-дорсальній, латерально-медіальній площині або в обох площинах.