Для виконання методики «реактивна установка» лікар стоїть збоку від пошкодженого стегна обличчям до стоп пацієнта. Вивихнуту ногу згинають у кульшовому та колінному суглобах на 90°. Кульшові суглоби пацієнта зазвичай фіксують простирадлом або ж їх утримує інший лікар. Лікар присідає, опираючи коліно пацієнта на своє плече. Кульшовий суглоб пацієнта приводять шляхом натискання на коліно всередину та здійснення внутрішнього обертання, вивертаючи стопу назовні; після цього лікар обережно тисне на стегнову кістку, стоячи навпочіпки і тягнучи за стопу пацієнта, використовуючи своє плече як вісь.