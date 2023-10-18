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Методика «реактивна установка»

Методика «реактивна установка»

Для виконання методики «реактивна установка» лікар стоїть збоку від пошкодженого стегна обличчям до стоп пацієнта. Вивихнуту ногу згинають у кульшовому та колінному суглобах на 90°. Кульшові суглоби пацієнта зазвичай фіксують простирадлом або ж їх утримує інший лікар. Лікар присідає, опираючи коліно пацієнта на своє плече. Кульшовий суглоб пацієнта приводять шляхом натискання на коліно всередину та здійснення внутрішнього обертання, вивертаючи стопу назовні; після цього лікар обережно тисне на стегнову кістку, стоячи навпочіпки і тягнучи за стопу пацієнта, використовуючи своє плече як вісь.

Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD.