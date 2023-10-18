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КТ органів черевної порожнини та малого тазу без контрастування, що демонструє нормальну анатомічну картину (слайд 12)

КТ органів черевної порожнини та малого тазу без контрастування, що демонструє нормальну анатомічну картину (слайд 12)

1 = left renal vein.

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