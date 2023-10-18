Осідання фібрину та фібриноліз повинні бути збалансовані під час відновлення ураженої стінки кровоносної судини. Ушкоджені ендотеліальні клітини судин вивільняють активатори плазміногену (тканинний активатор плазміногену, урокіназа), активуючи фібриноліз. Активатори плазміногену розщеплюють плазміноген до плазміну, який розчиняє тромби. Фібриноліз контролюється інгібіторами активатора плазміногену (PAI; наприклад, PAI-1) та інгібіторами плазміну (наприклад, альфа-2-антиплазмін).