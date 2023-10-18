Вправи Кодмана
Пацієнт згинається в поясі, при цьому уражена рука звисає в положенні, перпендикулярному до підлоги. Рука і плече повинні бути розслаблені, а коліна зігнуті. Пацієнти повинні:
повільно рухати руку зі сторони в сторону, далі ззаду вперед, а також по колу за і проти годинникової стрілки;
переносити вагу тіла з ноги на ногу, навантажуючи ногу на тій стороні, в якій рухається рука;
поступово в міру можливостей збільшувати діапазон рухів.
Ці вправи повинні викликати лише мінімальний біль. Пацієнти повинні виконувати кожну вправу по 2 рази за кожен підхід і виконувати по декілька підходів на добу. Пацієнти повинні поступово збільшувати тривалість фізичних вправ.