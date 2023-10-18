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Вправи Кодмана

Вправи Кодмана

Пацієнт згинається в поясі, при цьому уражена рука звисає в положенні, перпендикулярному до підлоги. Рука і плече повинні бути розслаблені, а коліна зігнуті. Пацієнти повинні:

  • повільно рухати руку зі сторони в сторону, далі ззаду вперед, а також по колу за і проти годинникової стрілки;

  • переносити вагу тіла з ноги на ногу, навантажуючи ногу на тій стороні, в якій рухається рука;

  • поступово в міру можливостей збільшувати діапазон рухів.

Ці вправи повинні викликати лише мінімальний біль. Пацієнти повинні виконувати кожну вправу по 2 рази за кожен підхід і виконувати по декілька підходів на добу. Пацієнти повинні поступово збільшувати тривалість фізичних вправ.