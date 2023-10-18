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Судомний кашель (класична реприза)

Кашлюк у дитини, з репризами. Кашлюк викликає пароксизмальний кашель. Лише у половини пацієнтів є класична реприза.

У цьому записі дитина кашляє без вдиху до тих пір, поки в легенях не залишається повітря, а потім вдихає з репризою. Причиною репризи є звуження голосової щілини під час вдиху.

Аудіофайл люб'язно наданий Дугом Дженкінсом (Doug Jenkinson), лікарем.

Серед цих тем

Судомний кашель (класична реприза)

Кашлюк у дитини, з репризами. Кашлюк викликає пароксизмальний кашель. Лише у половини пацієнтів є класична реприза.

У цьому записі дитина кашляє без вдиху до тих пір, поки в легенях не залишається повітря, а потім вдихає з репризою. Причиною репризи є звуження голосової щілини під час вдиху.

Аудіофайл люб'язно наданий Дугом Дженкінсом (Doug Jenkinson), лікарем.

Серед цих тем