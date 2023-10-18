Судомний кашель (класична реприза)
Кашлюк у дитини, з репризами. Кашлюк викликає пароксизмальний кашель. Лише у половини пацієнтів є класична реприза.
У цьому записі дитина кашляє без вдиху до тих пір, поки в легенях не залишається повітря, а потім вдихає з репризою. Причиною репризи є звуження голосової щілини під час вдиху.
Аудіофайл люб'язно наданий Дугом Дженкінсом (Doug Jenkinson), лікарем.
Судомний кашель (класична реприза)
Кашлюк у дитини, з репризами. Кашлюк викликає пароксизмальний кашель. Лише у половини пацієнтів є класична реприза.
У цьому записі дитина кашляє без вдиху до тих пір, поки в легенях не залишається повітря, а потім вдихає з репризою. Причиною репризи є звуження голосової щілини під час вдиху.
Аудіофайл люб'язно наданий Дугом Дженкінсом (Doug Jenkinson), лікарем.