Особливі отруєння

Симптоми та лікування окремих отруєнь відрізняються (див. таблицю). Включити всі конкретні складні взаємозв'язки та деталі неможливо, хоча, де це доречно, зроблені перехресні посилання на інші записи в цій таблиці та в інших місцях ПОСІБНИКА. У разі будь-яких отруєнь, окрім найлегших та більшості з них, рекомендується звернутися за консультацією до токсикологічного центру.
(Див. також Загальні принципи отруєння.)
Симптоми та лікування окремих отруєнь
Отрута*
Симптоми
Лікування
Інгібітори АПФ
Ангіоневротичний набряк, гіпотензія
Вугілля, підтримуюча терапія, інгібітор брадикініну (екалантід або ікатибант)
При ангіоневротичному набряку — епінефрин, антигістамінні препарати або кортикостероїди, хоча вони можуть бути неефективними. Також подумайте про призначення транексамової кислоти.
Для гіпотензії, розгляду налоксону
Ацефат
—
отруєння
Див. таблицю Стадії гострого отруєння ацетамінофеном
N-ацетилцистеїн, див. Гостре отруєння ацетамінофеном: Лікування
Ацетанілід
Анілінові барвники та олія
Хлороанілін
Фенацетин (ацетофенетидин, фенілацетамід)
Ціаноз внаслідок утворення метемоглобіну та сульфагемоглобіну, задишки, слабкості, запаморочення, стенокардії, висипу та кропив’янки, блювання, делірію, депресії, дихальної та циркуляторної недостатності
Проковтування: Вугілля; потім для інгаляцій
Контакт зі шкірою: Одяг знятий і промитий великою кількістю води з милом, а потім для інгаляцій
Вдихання: Кисень, підтримка дихання, переливання крові
При тяжкому ціанозі метиленовий синій 1-2 мг/кг в/в
Оцтова кислота
Низька концентрація: Легке подразнення слизової оболонки
Висока концентрація: Див. проковтування їдких речовин
Підтримка зрошення та розведення
Ацетон
Кетони
Проковтування: Що стосується інгаляції, за винятком прямого впливу на легені
Вдихання: Бронхіальне подразнення, пневмонія (закладеність та набряк легенів, зниження дихання, задишка), сонливість, ступор, кетоз, серцеві аритмії
Видалення з джерела
Підтримка дихання, кисень і рідини, корекція метаболічного ацидозу
Ацетонітрил
Косметичний клей для нігтів
Перетворення на ціанід зі звичайними симптомами та ознаками
Див. Ціаніди
Ацетофенетидин
Ацетанілід
—
Ацетилсаліцилова кислота
Кислоти та луги
Див. конкретні кислоти та луги (наприклад, Борна кислота, Фториди) та Проковтування їдких речовин
Контакт з очима: Див. Загальні відомості про травму ока
Контакт зі шкірою: Див. Опіки
—
Адгезиви (наприклад, клеї або цементи для пластикових моделей літаків [моделебудування])
Див. Ацетон, бензол (толуол) та нафтові дистиляти
—
Алкоголь, етил (етанол)
Емоційна лабільність, порушення координації, припливи жару, нудота, блювота, ступор до коми, пригнічення дихання
Підтримуюча терапія, в/в глюкоза при гіпоглікемії
Спирт, ізопропіл
Запаморочення, порушення координації, ступор до коми, гастроентерит, геморагічний гастрит, гіпотонія
Кетоз без ацидозу
Немає травм сітківки або ацидозу
Підтримувальне лікування, в/в глюкоза, корекція зневоднення та порушення рівня електролітів
При гастриті, в/в блокатори H2 або інгібітори протонної помпи
Алкоголь, метил (метанол, деревний спирт)
Тяжка токсичність при застосуванні 60-250 мл (2-8 унцій) у дорослих або 8-10 мл (2 чайні ложки) у дітей
Період затримки 12-18 годин
Головний біль, слабкість, судоми ніг, вертиго, судоми, ураження сітківки, затемнений зір, метаболічний ацидоз, зниження дихання
Фомепізол (15 мг/кг, потім 10 мг/кг кожні 12 годин); альтернативно 10 % етанолу/5 % Д/В в/в з початковою навантажувальною дозою 10 мл/кг протягом 1 години, потім 1-2 мл/кг/год для підтримання рівня етанолу в крові 100 мг/дл (22 ммоль/л)
Гемодіаліз (що є точним лікуванням)
Альдрін
Див. Хлоровані та інші галогеновані вуглеводи
—
Алькаліс
Див. Кислоти та луги
—
Амінофілін
Кофеїн
Гуарана
Теофілін
Пробудження, неспокій, анорексія, блювання, зневоднення, судоми, тахікардія
У дорослих до тривалого прийому додано більшу токсичність після гострого передозування
Вугілля (для прийому всередину), припинення прийому препарату, вимірювання рівня теофіліну в крові, фенобарбіталу або діазепаму при нападах, парентеральні рідини, підтримання артеріального тиску
Для теофіліну — рівень в сироватці > 50–100 мг/л (> 278–555 мікромоль/л), ацидоз, судоми або кома, можливо діаліз
Для пацієнтів без астми, можливо, бета-блокатор (наприклад, есмолол)
Аміачний газ (безводний аміак [NH3])
Подразнення очей і дихальних шляхів, кашель, удушення, біль у животі
Промивання очей протягом 15 хвилин водопровідною водою або фізіологічним розчином
При тяжкій токсичності, позитивному тиску кисню для контролю набряку легень, підтримки дихання
Вода аміаку (гідроксид амонію [NH4OH])
Амонізований ртуть (NH2HgCl)
Амонію карбонат ([NH4]2CO3)
Фторид амонію (NH4F)
Див. Фториди
—
Амфетаміни
Підвищена активність, збудження, балакучість, безсоння, дратівливість, посилені рефлекси, анорексія, діафорез, тахіаритмія, стенокардія, біль у грудях, психотичні стани, нездатність сконцентруватися або спокійно сидіти, параноя
Вугілля, яке може бути ефективним протягом тривалого часу після вживання через переробку шляхом ентерогепатичної циркуляції, бензодіазепіни для седації та судом, зменшення зовнішніх подразників, зовнішнє охолодження, попередження набряку головного мозку
Для пацієнтів без астми бета-блокатори можуть бути корисними, але рідко необхідні
Анілін
Див. Ацетанілід
—
Антикоагулянти, прямі інгібітори тромбіну
Кровотеча внаслідок пригнічення тромбіну
Підтримуюча терапія (наприклад, переливання цільної крові, розгляд концентратів протромбінового комплексу або гемодіаліз)
Загальна доза ідаруцизумабу (доступна для застосування у зворотному напрямку дабігатрану) становить 5 г у вигляді 2 флаконів по 2,5 г у швидкій послідовності.
Антикоагулянти, інгібітори фактора Ха
Кровотеча внаслідок інгібування фактором Xa
Для контролю ускладнень кровотечі, підтримуючої терапії (наприклад, переливання цільної крові) та/або концентрату протромбінового комплексу
Активоване вугілля для перорального застосування та підтримуюча терапія
Андексанет альфа конкурентно зв’язується з інгібітором Xa:
Низька доза андексанету альфа: початковий в/в болюс 400 мг зі швидкістю 30 мг/хв з наступним введенням 4 мг/хв протягом періоду до 120 хвилин
Висока доза андексанету альфа: початковий в/в болюс 800 мг зі швидкістю 30 мг/хв з наступним введенням 8 мг/хв протягом періоду до 120 хвилин
Висока або низька доза іексанту альфа, що визначається за часом (більше або менше 8 годин) та дозою (більше або менше 10 мг для рівароксабану та більше або менше 5 мг для апіксабану) для останньої дози інгібітору Ха
Антикоагулянти, гепарини та низькомолекулярні гепарини
Кровотеча внаслідок зниження утворення тромбіну та фібрину
Підтримуюча терапія (наприклад, переливання цільної крові)
Протаміну сульфат (є антагоністом нефракціонованого гепарину, але лише частково нейтралізує низькомолекулярні гепарини)
Антикоагулянти, варфарини
Одноразовий прийом — зазвичай без серйозних наслідків
При багаторазовому прийомі — коагулопатія з підвищеним ПЧ/МНВ
Більш високий ризик коагулопатії при одноразовому прийомі суперварфаринів
Для одноразового прийому, спостереження
При геморагічних проявах вітамін K1 (фітонадіон — див. розділ Токсичність вітаміну K) до МНВ є нормальним, переливання свіжої замороженої плазми, якщо необхідно
Для досягнення швидкої реверсії — призначення концентрату протромбінового комплексу
Антидепресанти
Див. Бупропіон, Міртазапін, СІЗЗС, Тразодон, Трициклічні антидепресанти, Венлафаксин
—
Антифриз
Див. Етиленгліколь
—
Антигістаміни
Антихолінергічні симптоми (наприклад, тахікардія, гіпертермія, мідріаз, тепла та суха шкіра, затримка сечі, ілеус, делірій)
Для діагностичних або терапевтичних проб або для лікування тяжких симптомів, стійких до седації (ОБЕРЕЖНО: Судомні напади — див. Фізостигмін), розглядають призначення фізостигміну в дозі 0,5–2,0 мг дорослим або 0,02 мг/кг дітям внутрішньовенно (повільно)
Антигіперглікемічні препарати для перорального застосування
Див. Гіпоглікемічні препарати для перорального застосування
—
Антимоній
Звуження горла, дисфагія, біль у ШКТ, що горить, блювання, діарея, крововилив у ШКТ, зневоднення, набряк легень, ниркова недостатність, лактатацидоз, печінкова недостатність, шок;
Хелатація з пеніциламіном, димеркапролом для пацієнтів, які не можуть приймати пероральні препарати, зволоження, лікування шоку та болю
Антипсихотичні препарати (1-го покоління)
Широкий спектр ефектів (наприклад, седація, судоми, збудження, кома, дистонія, гіпотензія, тахікардія, шлуночкові аритмії або піруетна тахікардія, антихолінергічні ефекти, гіпертермія, агранулоцитоз або гіпотермія)
Для лікування дистонії, дифенгідраміну або бензтропіну
Для гіпотензії, рефрактерної до рідин, норадреналіну
При шлуночкових аритміях слід враховувати алкалінізацію
Антипсихотичні препарати (2-го покоління)
Депресія ЦНС (особливо при застосуванні оланзапіну), міоз, антихолінергічні ефекти, гіпотензія, дистонія, подовження інтервалу QT (часто), пригнічення кісткового мозку з летальним наслідком (рідко)
Для лікування дистонії, дифенгідраміну або бензтропіну
Для гіпотензії, рефрактерної до рідин, норадреналіну
При шлуночкових аритміях слід враховувати алкалінізацію
Отрута для м'язів
Див. Миш'як (арсенат натрію) та Борна кислота
—
Миш'як
Звуження горла, дисфагія, біль у ШКТ, що горить, блювання, діарея, крововилив у ШКТ, зневоднення, набряк легень, ниркова недостатність, лактатацидоз, печінкова недостатність, шок;
Хелатація з пеніциламіном, димеркапролом для пацієнтів, які не можуть приймати пероральні препарати, зволоження, лікування шоку та болю
Арзиновий газ
Переливання, діурез
Асфальт
Див. Нафтові дистиляти
—
Аспірин,
Атропін та споріднені сполуки
Антихолінергічні симптоми (наприклад, тахікардія, гіпертермія, мідріаз, тепла та суха шкіра, затримка сечі, ілеус, делірій)
Для діагностичного або терапевтичного випробування або для лікування важких симптомів, рефрактерних до седації, що рідко потребується (УВАГА: Судоми — див. Фізостигмін), врахування фізигміну 0,5-2,0 мг у дорослих або 0,02 мг/кг у дітей в/в (повільно)
Вихлопні гази для автомобілів
Див. Монооксид вуглецю
—
Барбітурати
Брадикардія, гіпотермія, сплутаність свідомості, делірій, втрата рефлексу рогівки, дихальна недостатність, сонливість, атаксія, кома
Вугілля до 24 годин після прийому всередину, підтримуюча терапія, форсований лужний діурез фенобарбіталу (для полегшення виведення)
У тяжких випадках гемодіаліз
Сполуки барію (розчинні)
Блювота, біль у животі, діарея, тремор, судоми, коліки, гіпертензія, зупинка серця, задишка та ціаноз, фібриляція шлуночків, тяжка гіпокаліємія, слабкість скелетних м’язів;
Калій хлорид 10-15 мЕкв/год (10-15 ммоль/год) в/в, натрій або сульфат магнію 60 г перорально для осадження барію в шлунку, а потім, можливо, промивання шлунку
Діазепам для контролю нападів
Для лікування задишки та ціанозу, кисню
Солі для ванни
Див. Амфетаміни
—
Беладона
Див. Атропін
—
Бензол
Запаморочення, слабкість, головний біль, ейфорія, нудота, блювання, шлуночкова аритмія, параліч, судоми
При хронічному отруєнні, апластичній анемії, гіпокаліємії, лейкозі, депресії ЦНС
дратівливість, збудження ЦНС, м’язові спазми, атонія, тоніко-клонічні напади, дихальна недостатність, набряк легень, нудота, блювота, притуплення, кома
Знезараження водою, уникнення блювоти та аспірації, кисень, підтримка дихання, моніторинг ЕКГ (фібриляція вентрикулярних артерій може відбутися на ранній стадії)
Діазепам для контролю нападів
При тяжкій анемії, переливаннях крові
Заміна калію за необхідності
Епінефрин протипоказаний
Діазепам для контролю нападів
Гамма-бензол гексахлорид
Бензол гексахлорид (ліндан)
Гексахлорциклогексан
Ліндан
дратівливість, збудження ЦНС, м’язові спазми, атонія, тоніко-клонічні напади, дихальна недостатність, набряк легень, нудота, блювота, притуплення, кома
Підтримувальна терапія, активоване вугілля після контролю дихальних шляхів
Діазепам для контролю нападів
Бензин
Див. Нафтові дистиляти
—
Бензодіазепіни
Заспокійливий ефект коми, особливо якщо наркотики супроводжуються алкоголем
Гіпотензія
Керування дихальних шляхів
При гіпотензії в/в рідини та вазопресори
Уникайте застосування флумазенілу — антагоністу бензодіазепінів, за винятком випадків лікування пацієнтів, які не приймають ТЦА, із побічними ефектами після гострого введення бензодіазепінів для седації (ОБЕРЕЖНО! Якщо пацієнти приймають трициклічні антидепресанти, то флумазеніл може спровокувати судоми. У пацієнтів, які залежать від бензодіазепінів, флумазеніл може спровокувати синдром відміни).
Бензол
Див. Бензол
—
Бета-блокатори
Гіпотензія, брадикардія, судоми, серцеві аритмії, гіпоглікемія, зміни психічного стану
Ретельний моніторинг та увага до обслуговування дихальних шляхів
Для пацієнтів із симптомами: розгляд дофаміну, адреналіну, інших вазопресорів, глюкагону 3-5 мг в/в з подальшою інфузією, дихлориду кальцію, в/в інсуліну та глюкози, кардіостимуляції, внутрішньоаортального балонного насосу та в/в ліпідної емульсії
Біхлорид ртуті
Див. Ртуть
—
Біхроматами
Див. Хромова кислота
—
Бідрин (дикротофос)
Див. Органічні фосфати
—
Біфенгрин
Див. Піретроїди
—
Бізмутні сполуки
Гостре: Біль у животі, олігурія, гостра ниркова недостатність
Хронічне: Погана абсорбція, виразковий стоматит, анорексія, прогресуюча енцефалопатія
Підтримка дихання, розгляд хелатації з димеркапролом та сукцимером (див. таблицю Вказівки щодо хелативної терапії)
Олія гіркого мигдалю
Див. Ціаніди
—
Відбілювач, хлор
Див. Гіпохлорити
—
Борна кислота
Нудота, блювання, діарея, геморагічний гастроентерит, слабкість, млявість, пригнічення ЦНС, судоми, висип у вигляді «кип’яченого лобстера», шок
Видалення зі шкіри, профілактика або лікування порушень електролітів та шоку, контроль нападів
При сильному отруєнні (рідко), діаліз
Бромати
Блювота, діарея, епігастральний біль, ацидоз, глухота
Підтримуюча терапія тіосульфатом для зменшення бромату до менш токсичного броміду
При нирковій недостатності гемодіаліз
Броміди
Нудота, блювота, висип (може бути акнеформною), невиразна мова, атаксія, сплутаність свідомості, психотична поведінка, кома, параліч, негативна аніонна перерва
Припинення в/в введення препарату, гідратації та в/в введення натрію хлориду з метою сприяння діурезу, фуросемід 10 мг кожні 6 годин
При сильному отруєнні гемодіаліз
Бромін
Дуже корозійний
Під впливом рідини або пари опіки шкіри та слизових оболонок
Агресивне знезараження, підтримуюча терапія
Бупропіону гідрохлорид
Дихальна депресія, атаксія, судоми
Вугілля, бензодіазепіни, підтримуюча терапія
Нітрат бутилю
Див. Нітрити
—
Кадмій
Проковтування: Тяжкі спазми шлунку, блювання, діарея, сухість горла, кашель, задишка, головний біль, шок, кома, коричнева сеча, ниркова недостатність
Вдихання: Пневмоніт із задишкою та двосторонніми легеневими інфільтратами, гіпоксією, смертю
Розведення молоком або альбуміном, підтримка дихання, зволоження, можливе хелатування сукцимером або димеркаптопропансульфонатом
Димеркапрол протипоказаний
Для інгаляцій, кисню, іноді бронхолітиків та кортикостероїдів
Кофеїн
Див. Амінофілін
—
Блокатори кальцієвих каналів
Нудота, блювання, сплутаність свідомості, брадикардія, гіпотензія, загальна серцево-судинна недостатність
Токсичність, яка іноді виникає після гіперглікемії
При підготовці із затриманим вивільненням слід враховувати всю зрошувальну рідину з кишечника
Глюкагон 5-10 мг в/в
При гіпотензії або важких аритміях, враховуючи вміст дихлориду кальцію (наприклад, 1 г-10 мл 10 % розчину) або в 3 рази більше вмісту глюконату кальцію в/в за потреби з додатковими кількостями, кардіостимулятором або внутрішньоаортальним балонним насосом
Розгляд стандартного в/в введення інсуліну в дозах 10-100 одиниць і 50-100 мл 50 % декстрози плюс 50-100 мл/год 10 % декстрози
Розгляд в/в ліпідної емульсії
Каломель
Див. Ртуть
—
Камфора
Запах камфори під час дихання, головний біль, сплутаність свідомості, марення, галюцинації, судоми, кома;
Діазепам для попередження та лікування нападів, підтримка дихання
Канабіноїди, синтетичні (синтетична марихуана)
Гіпертензія, тахікардія, ІМ, нудота, блювання, збудження, галюцинації, психози, судоми, інсульт
Див. також Канабіноїди, синтетичні
Підтримуюча терапія в/в рідинами, бензодіазепінами для лікування збудження та нападів, фенобарбіталом для лікування нападів
Бета-блокатори можуть допомогти полегшити симптоми з боку серця, але вони рідко є необхідними
Див. також Канабіноїди, синтетичні
Консервоване паливо, тверде
Див. Алкоголь, метил
—
Кантаріди
Подразнена шкіра та слизові оболонки, везикул шкіри, нудота, блювання, діарея з кров'ю, пекучий біль у спині та уретрі, пригнічення дихання, судоми, кома, аборт, менорагія
Підтримка дихання, лікування нападів, підтримання балансу рідини, уникнення всіх олій, отриманих із кантаридів
Немає специфічного антидоту
Карбамати
Від слабких до високотоксичних ефектів; подібно до фосфатів органофосфатів, за винятком інгібування холінестерази, не є постійним
Див. Органічні фосфати
Див. Органічні фосфати
Карбамазепін
Прогресуюча депресія ЦНС, судоми (періодичні), серцева аритмія (рідко)
Підтримуюча терапія після знезараження, моніторинг частоти серцевих скорочень
При аритмії слід враховувати в/в введення бікарбонату натрію
Карболева кислота
Див. Феноли
—
Карбонати (амоній, калій, натрій)
Бісульфід або дисульфід вуглецю
Аромат часнику при диханні, дратівливість, слабкість, манія, наркоз, делірій, мідріаз, сліпота, паркінсонізм, судоми, кома, параліч, дихальна недостатність
Промивання шкіри, кисню, седації діазепаму, респіраторна та циркуляційна підтримка
Вуглекислий газ
Задишка, слабкість, дзижчання, пальпітація, асфіксія
Підтримка дихання, кисень
Монооксид вуглецю
Регульована токсичність залежно від тривалості впливу, концентрації, що вдихається, а також частоти дихання та кровообігу
Різні симптоми в залежності від % карбоксигемоглобіну в крові
Головний біль, вертиго, блювання, задишка, сплутаність свідомості, розширення зіниць, судоми, кома
100 % кисень за допомогою маски, підтримка дихання, за необхідності, негайне вимірювання рівня карбоксигемоглобіну; якщо карбоксигемоглобін становить більше ніж приблизно 25 %, розгляд можливості гіпербаричного кисню після консультації з токсикологічним центром (див. Отруєння монооксидом вуглецю)
Чотирихлористий вуглець (іноді використовується в хімічному виробництві та деяких миючих рідинах)
Нудота, блювання, біль у животі, головний біль, сплутаність свідомості, порушення зору, депресія ЦНС, фібриляція шлуночків, ураження нирок, ураження печінки, цироз
Прання шкіри, кисень, підтримка дихання, моніторинг функції нирок та печінки та відповідне лікування
Карбоніловий залізо
Див. Залізо
—
Катинони (заміщені)
Див. Амфетаміни
—
Каустична сода (гідроксид натрію)
Хлоральний гідрат
Хлоральний амід
Сонливість, сплутаність свідомості, шок, кома, пригнічення дихання, ураження нирок, ураження печінки;
При шлуночковій аритмії, підтримці дихання, оцінці супутніх заковтування, бета-блокаторах
Хлорати та нітрати
Блювання, нудота, діарея, ціаноз (метгемоглобін), токсичний нефрит, шок, судоми, депресія в ЦНС, кома, жовтяниця
Метиленовий синій для метемоглобінемії, 10 % тіосульфату для зниження рівня хлорату до менш токсичного хлориду, переливання крові для лікування тяжкого ціанозу, аскорбінової кислоти, лікування шоку, кисню
У складних випадках, можливо, для діалізу
Хлорданія
Див. Хлоровані та інші галогеновані вуглеводи
—
Хлоретоксифос
Див. Органічні фосфати
—
Хлоровані та інші галогеновані вуглеводні (у багатьох інсектицидах)
Незначні токсичні ефекти (наприклад, у разі застосування метоксихлору) до високотоксичних ефектів (наприклад, у разі застосування ділдину)
Блювання (ранньої або відстроченої), парестезії, нездужання, грубий тремор, судоми, набряк легень, фібриляція шлуночків, дихальна недостатність
Діазепам або фенобарбітал для попередження та контролю тремору та судом, обережне застосування епінефрину, уникнення раптових подразників, парентеральних рідин
Для лікування ниркової та печінкової недостатності, моніторингу та підтримуючої терапії
Хлор (див. також Гіпохлорити)
Проковтування: Подразнення, корозія ротової порожнини та ШКТ, можлива виразка або перфорація, біль у животі, тахікардія, прострація, циркуляторна колапс
Вдихання: Тяжке подразнення дихальних та очних органів, спазми в області лотта, кашель, удушення, блювання, набряк легень, ціаноз
Проковтування: Розведення водою або молоком, лікування шоку
Вдихання: Кисень, засоби підтримки дихання, спостереження та лікування набряку легень, небулайзерний бікарбонат натрію (4 мл 4,2 % NaHCO3)
Хлороанілін
Див. Ацетанілід
—
Хлор
Асфіксація
Сонливість, кома
Можливе гостре ураження печінки
Проковтування: Спостереження за ураженням нирок і печінки; підтримка дихання, серця та кровообігу
Вдихання: Підтримка дихання, серця та кровообігу
Хлороталоніл
Див. Хлоровані та інші галогеновані вуглеводи
—
Хлорій
Див. Органічні фосфати
—
Хлорпірифос
Див. Органічні фосфати
—
Хромова кислота і хромати
Корозійна дія внаслідок окислення, виразки та перфорації носової перегородки, важкого гастроентериту, шоку, вертиго, коми, нефриту
Розведення молоком або водою, обережне використання рідин та електролітів для підтримки функції нирок, врахування N-ацетилцистеїну тааскорбінової кислоти для перетворення шестивалентної на менш токсичну тривалентну сполуку
Хром
Подразнення шкіри та слизових оболонок
Ретельне миття водою та 10 %-вим розчином аскорбінової кислоти протягом 15 хвилин
Триоксид хрому
Див. Хромова кислота
—
Клонідин
Брадикардія, седація, періодичне апное, гіпотензія, гіпотермія
Підтримувальне лікування; вазопресори; налоксон 5 мкг/кг до 2-20 мг, повторюється за необхідності для можливого зниження седації
Вугільний газ
Див. Монооксид вуглецю
—
Кобальт
Тахікардія, тахіпное та гіпоксія після інгаляції, подразнення шкіри та слизових оболонок, гломерулонефрит, гіпотиреоз (рідко)
Підтримка догляду, знезараження водою та милом
Кобальтовий хлорид
Див. Оксиди азоту
—
Кокаїн†
Стимуляція, потім депресія, нудота, блювання, втрата самоконтролю, тривожність, галюцинації, пітливість, гіпертермія, судоми, ІМ (рідко)
Діазепам для збудження (первинне лікування), кисень, респіраторна та циркуляційна підтримка, за необхідності, в/в введення бікарбонату натрію
При аритмії надзвичайно обережного застосування в/в есмололу
Спостереження за порушенням функції міокарда або легень (зазвичай до прибуття у відділення невідкладної допомоги)
Для гіпертермії, зовнішнього охолодження
Колхіцин
Нудота, геморагічний гастрит, поліорганна недостатність, панцитопенія, сепсис
Багатодозове активоване вугілля, в/в рідини, підтримуюча терапія, гранулоцитарний колонієстимулюючий фактор
Солі міді
Блювота, відчуття печіння, металевий смак, діарея, біль, шок, жовтяниця, анурія, судоми
Пеніциламін або димеркапрол (див. таблицю Вказівки щодо хелатаційної терапії), електролітний та рідинний баланс, підтримка дихання, моніторинг ШКТ, лікування шоку, контроль нападів, моніторинг печінкової та ниркової недостатності
Корозивний сублімат (хлорид ртуті)
Див. Ртуть
—
Кумафос
Див. Органічні фосфати
—
Креозот, крезоли
Див. Феноли
—
Ціаніди
Тахікардія, головний біль, сонливість, гіпотензія, кома, швидкий сильний ацидоз, судоми, смерть, можливо, гіркий запах мигдалю при диханні, яскраво-червона венозна кров
Дуже швидко летальний (за 1-15 хвилин)
Важливо швидкості
Вдихання: Видалення з джерела
Вдихання або проковтування: 100 % кисень, підтримка дихання
Вдихання амілнітриту 0,2 мл (1 ампула) протягом 30 секунд кожної хвилини; 3 % нітриту натрію 10 мл при 2,5-5 мл/хв в/в (у дітей, 10 мг/кг), потім 25 % тіосульфату натрію 25-50 мл при 2,5-5 мл/хв в/в (комплект ціаніду); лікування повторюється, якщо симптоми виникнуть знову
Гідроксокобаламін 5 г в/в (бажане лікування)
Циклутрін
Див. Піретроїди
—
Циклерметрин
Див. Піретроїди
—
DDD (2-дихлоретан)
Див. Хлоровані та інші галогеновані вуглеводи
—
DDT (хлорфенотан)
Див. Хлоровані та інші галогеновані вуглеводи
—
Деметон
Див. Органічні фосфати
—
Дезодоранти, побутові
Див. Нафталін та Парадихлорбензол
—
Депілятори
Див. Сполуки барію
—
Порошки для миючого засобу
Діазінон
Див. Органічні фосфати
—
Діхлорвос
Див. Органічні фосфати
—
Дикофол
Див. Хлоровані та інші галогеновані вуглеводи
—
Діельдрин
Див. Хлоровані та інші галогеновані вуглеводи
—
Діенохлор
Див. Хлоровані та інші галогеновані вуглеводи
—
Діетиленгліколь
Див. Етиленгліколь
—
Наперстянка
Дігітоксин
Дигоксин
Див. Препарати для лікування серцевої недостатності: Дигоксин
Ділан
Див. Хлоровані та інші галогеновані вуглеводи
—
Діметоат
Див. Органічні фосфати
—
Дінітробензол
Див. Нітробензол
—
Дінітро-о-крезол
Втома, спрага, припливи жару, нудота, блювота, біль у животі, гіперпірексія, тахікардія, втрата свідомості, задишка, зупинка дихання, абсорбція шкіри
Терапія рідиною, кисень, передбачення токсичності для нирок та печінки, відсутність специфічного антидоту, миючі засоби для полоскання шкіри
Дифеноксилат з атропіном
Слабкість, ністагм, точкові зіниці, тахікардія, кома, пригнічення дихання (ПРИМІТКА. Токсичність можна відкласти на період до 12 годин.)
Активоване вугілля, налоксон, ретельне спостереження за всіма дітьми протягом 12-18 годин, якщо підтверджено прийом їжі, підтримуюча терапія
Дікват
Див. Паракват
—
Миючі засоби для посудомийної машини
Дисульфон
Див. Органічні фосфати
—
Розчин Донована
Див. Миш'як
—
Очищувачі для дренажу
Ендосульфан
Див. Хлоровані та інші галогеновані вуглеводи
—
Ендрин
Див. Хлоровані та інші галогеновані вуглеводи
—
Похідні алкалоїдів ріжків
Спрага, діарея, блювання, запаморочення, печіння ніг, підвищення частоти серцевих скорочень і АТ, серцево-судинна колапс, судоми, гіпотензія, кома, аборт, гангрена ніг, катаракта
Бензодіазепін або барбітурат короткої дії для лікування судом
При периферичній ішемії гепарин плюс фентоламін 5-10 мг у 10 мл фізіологічного розчину в/в або внутрішньоартеріально, або нітропрусид 1-2 мкг/кг/хв в/в
Для коронарного судинного спазму, в/в нітрогліцерину та ніфедипіну
Серин
Див. Фізостигмін
—
Есфенвалерат
Див. Піретроїди
—
Етанол, етиловий спирт
Див. Алкоголь, етил
—
Етер
Див. Хлор
—
Етніонна
Див. Органічні фосфати
—
Етиленгліколь, діетиленгліколь
Проковтування: Неблювота, але без алкогольного запаху під час дихання, нудота, блювання
Пізніше спазм педалі, біль у поперековому відділі, оксалат кристалурія, олігурія, що прогресує до анурії та гострої ниркової недостатності, дихальна недостатність, судоми, кома
Контакт з очима: Іридоцикліт
Проковтування: Підтримка дихання, корекція дисбалансу електролітів ( аніонний проміжок), розгляд корекції кислотності, етанолу (див. лікування метиловим спиртом) або фомепізолу 15 мг/кг в/в (навантажувальна доза), з подальшим в/в введенням 10 мг/кг кожні 12 годин
Гемодіаліз, який є остаточним лікуванням
Контакт з очима: Почервоніння очей
Вибухові речовини
Див. Сполуки барію (феєрверки) і Оксиди азоту
—
Фампур
Див. Органічні фосфати
—
Звичайний боб (фавізм)
Фентіон
Див. Органічні фосфати
—
Солі заліза
Див. Залізо
—
Солі заліза (наприклад, глюконат, сульфат)
Див. Залізо
—
Феєрверки
Див. Сполуки барію
—
Фториди
Прийом малих або помірних доз препарату: Солоний або мильний смак
Прийом великих доз препарату: Тремор, судоми, депресія ЦНС, шок, ниркова недостатність
Контакт зі шкірою та слизовими оболонками: Болісні поверхневі або глибокі опіки
Вдихання: Інтенсивне подразнення очей і носової порожнини, головний біль, задишка, відчуття задушення, набряк глотки, набряк легень, бронхіт, пневмонія, середостіння та підшкірна емфізема внаслідок розриву бульбашок
Проковтування: Розведення молоком або водою, в/в глюкозою та фізіологічним розчином, 10 % глюконат кальцію 30 мл в/в (у дітей, 0,6 мл/кг) або 10 % дихлорид кальцію 10 мл в/в (у дітей, 0,1-0,2 мл/кг), моніторинг дратівливості серця, лікування шоку та зневоднення
Контакт зі шкірою та слизовими оболонками: Рясне промивання водою, санація білої тканини, іноді ін'єкція 10 % глюконату кальцію локально, але може вводитися внутрішньоартеріально, застосування глюконату кальцію або карбонатної пасти або гелю
Вдихання: Кисень, підтримка дихання, преднізон для хімічного пневмоніту (у дорослих, 15-40 мг перорально двічі на добу), лікування набряку легень
Флувалентат
Див. Піретроїди
—
Формальдегід
Проковтування: Біль у роті та шлунку, нудота, блювота, гематемезис, шок, гематурія, анурія, кома, дихальна недостатність
Контакт зі шкірою: Роздратування, коагуляційний некроз (з високими концентраціями), дерматит, гіперчутливість
Вдихання: Подразнення очей, носа та дихальних шляхів; спазм і набряк гортані; дисфагія; бронхіт; пневмонія
Проковтування: Розведення водою або молоком; лікування шоку, бікарбонат натрію для корекції ацидозу, респіраторна підтримка, спостереження на предмет перфорацій
Контакт зі шкірою: Умивання великою кількістю води з милом
Вдихання: Промивання очей фізіологічним розчином, киснем, засобами дихання
Розчин Фаулера
Див. Миш'як
—
Паливо, консервоване
Див. Алкоголь, метил
—
Мазут
Див. Нафтові дистиляти
—
Газ
Див. конкретний газ, наприклад, Аміак, Чадний газ, Хлор (сльозогінний газ), Сірководень (каналізаційний газ, летючі гідриди) і Органічні фосфати (нервово-паралітичний газ)
—
Бензин
Див. Нафтові дистиляти
—
Клей, модель літака
Див. Ацетон, Бензол (толуол) та Нафтові дистиляти
—
Золоті солі
Хлорид золота: Токсичність для печінки та нирок
Золоті солі ціаніду: Токсичність ціаніду
Див. Лікування отруєння ціанідами (вище)
Див. таблицю Вказівки щодо хелативної терапії
Блокатори H2 (наприклад, циметидин, ранітидин)
Незначні проблеми з ШКТ, можливо зміни рівня інших препаратів
Неспецифічні підтримуючі заходи
Гептахлор
Див. Хлоровані та інші галогеновані вуглеводи
—
Гербіциди
Див. конкретний інгредієнт (наприклад, Миш’як, Динітро-o-крезол, Хлорати та нітрати)
—
Гексахлорциклогексан
Див. Гамма-бензол гексахлорид
Гексаетилтетрафосфат
Див. Органічні фосфати
—
Блокатори гістамін-2
Див. блокатори H2
—
Гідриди, леткі
Див. Сірководень
—
Вуглеводні
Див. Нафтові дистиляти та Отруєння вуглеводнями
Вуглеводні, хлоровані
Див. Хлоровані та інші галогеновані вуглеводи
—
Вуглеводні, галогеновані
Див. Хлоровані та інші галогеновані вуглеводи
—
Соляна кислота
Синильна кислота
Див. Ціаніди
—
Фтористоводнева кислота
Див. Фториди
—
Хлорид водню або фторид
Сірководень
сльозотеча та печіння в очах, кашель, задишка, набряк легенів, опік шкіри їдкими речовинами, еритема, біль, рясне слиновиділення, нудота, блювота, діарея, сплутаність свідомості, запаморочення, раптовий колапс, втрата свідомості
Кисень, підтримка дихання
Гіосцина (скополамін)
Гіосцитамін
Гіосціамус
Див. Беладона
—
Гіпохлорити
Зазвичай легкий біль і запалення слизової оболонки порожнини рота та ШКТ
Кашель, задишка, блювання, везикул шкіри
Якщо 6 % побутових препаратів були проковтнуті, розбавте молоко (незначно потрібно)
Якщо концентровані форми проковтнули, езофагоскопія, лікування шоку
Гіпоглікемічні препарати, пероральні
Сульфонілсечовини
Гіпоглікемія, діафорез, млявість, сплутаність свідомості
Госпіталізація, в/в декстроза за необхідності, часте годування (не тільки цукор) плюс ретельне спостереження за поведінкою та періодичним вимірюванням рівня глюкози в крові
При постійній гіпоглікемії слід розглянути можливість в/в введення октреотиду в дозі 50-100 мкг або підшкірного введення 2 або 3 рази на добу.
Для лікування лактатацидозу, підтримуючої терапії та гемодіалізу
Вдихальні анестетики
Асфіксація
Сонливість, кома
Із закисом азоту, делірієм
При хлороформі можливе гостре ураження печінки
Проковтування: Спостереження за ураженням нирок і печінки; підтримка дихання, серця та кровообігу
Вдихання: Підтримка дихання, серця та кровообігу
Інсектициди
Див. конкретну речовину Хлоровані та інші галогеновані вуглеводні, Органічні фосфати, Парадихлорбензол та Піретроїди
—
Йод
Біль у роті та стравоході, коричнево-забарвлені слизові оболонки, набряк гортані, блювота, біль у животі, діарея, шок, нефрит, циркуляторне колапс
Молоко, крохмаль або борошно; рання підтримка дихальних шляхів; рідина та електроліти; лікування шоку; раннє, агресивне управління дихальними шляхами
Йодоформа (трийодметан)
Дерматит, блювання, депресія в мозку, збудження, кома, утруднене дихання
Проковтування: Розведення молоком або водою, підтримка дихання
Контакт зі шкірою: Промивання гідрокарбонатом натрію або спиртом
Залізо
(ПРИМІТКА. Жувальні засоби для дітей із залізом надзвичайно безпечні.)
Блювання, біль у верхній частині живота, блідість, ціаноз, діарея, сонливість, шок. Ймовірна токсичність при прийомі > 20 мг/кг елементарного заліза
При показнику сироваткового заліза > 400–500 мкг/дл (> 72–90 мікромоль/л) через 3–6 годин в поєднанні з симптомами з боку ШКТ — внутрішньовенна інфузія дефероксаміну, починаючи з 15 мг/кг/год та титруючи за рівнем АТ Див. Отруєння залізом, лікування
Ізофенфос
Див. Органічні фосфати
—
Ізоніазид
Стимуляція ЦНС, судоми, притуплення, кома, гепатотоксичність
При нападах піридоксин в/в в мг у дозі мг, яку проковтнули, або, якщо проковтнута кількість невідома, 5 мг в/в
При ацидозі бікарбонат натрію
Жавелева вода
Див. Гіпохлорити
—
Керосин
Див. Нафтові дистиляти
—
Кетони
Див. Ацетон
—
Лямбда-цигалотрин
Див. Піретроїди
—
Свинець
Гостре проковтування: Спрага, печіння болю в животі, блювання, діарея; симптоми з боку ЦНС (наприклад, дратівливість, неуважність, зниження рівня свідомості, судоми)
Гостра інгаляція: Безсоння, головний біль, атаксія, манія, судоми
Хронічна експозиція: Анемія, периферична нейропатія, сплутаність свідомості, свинцева енцефалопатія, прискорення атеросклерозу
Див. Свинцеве отруєння
Свинець, тетраетил
Випаровування, поглинання або проковтування шкіри: Симптоми з боку ЦНС (наприклад, безсоння, неспокій, атаксія, марення, манія, судоми)
Підтримувальна допомога, діазепам для контролю нападів, рідини та електролітів, виведення джерела
Вапно, хлороване
Див. Хлор
—
Ліндан
Див. Гамма-бензол гексахлорид і Хлоровані та інші галогеновані вуглеводи
—
Літієві солі
Нудота, блювання, діарея, тремор, фасцикуляція, сонливість, цукровий діабет, атаксія, судоми, гіпотиреоз
Гостре: Наводнення, діазепам, можливо діаліз за наявності пошкодження органа-мішені або рівня літію в сироватці > 4 мЕкв/л (4 ммоль/л)
Хронічне: Якщо симптоми тяжкі, діаліз
Лія (гідроксид натрію [NaOH])
Проковтування: див. Проковтування їдких речовин
Дія на шкіру: див. Симптоми та ознаки опіків
Проковтування: див. Проковтування їдких речовин
Дія на шкіру: див. Лікування опіків
Лізиергічна кислота діетиламід (LSD)
Сплутаність свідомості, галюцинації, гіперзбудливість, кома, спалахи
Підтримувальна допомога, бензодіазепіни
При важкому збудженні галоперидол 2-10 мг в/в або в/м у дорослих (повторюється за необхідності)
Малатіон
Див. Органічні фосфати
—
Марганець
Див. Перманганат калію
—
Ртуть, сполуки
Гостре: Важкий гастроентерит, пекучий біль у роті, слинотеча, біль у животі, блювота, коліт, нефроз, анурія, уремія
З алкільними та фенілмеркуріалами, опіки шкіри
Хронічне: Гінгівіт, психічні розлади, неврологічні дефіцити;
Розгляд лаважу шлунку, активованого вугілля, пеніциламіну (або бурштимеру — див. таблицю Вказівки щодо хелатичної терапії)
Підтримання балансу рідини та електролітів, гемодіаліз при нирковій недостатності, спостереження за перфорацією ШКТ
Контакт зі шкірою: Мило та вода для чищення
Ртуть, елементарна
Рідина: У разі прийому всередину симптоми відсутні
У разі в/в ін'єкції легенева емболія
Пара ртуті: Тяжкий пневмоніт
Рідина: У разі проковтування лікування не потрібне
У разі в/в ін’єкції підтримуюча терапія
Пара ртуті: Симптоматичне лікування
Мертіолат (тимерозал)
Див. Ртуть— зазвичай нетоксична
—
Метаальдегід
Нудота, блювота, відрижка, біль у животі, м’язова ригідність, гіпервентиляція, судоми, кома
Підтримувальне лікування, діазепам
Металургія
Див. записи щодо конкретних металів
Див. таблицю Вказівки щодо хелативної терапії
Метформін
Лактатацидоз
Для лікування лактатацидозу, підтримуючої терапії та гемодіалізу
Метанол, метиловий спирт
Див. Алкоголь, метил
—
Метидатіон
Див. Органічні фосфати
—
Етоксихлор
Див. Хлоровані та інші галогеновані вуглеводи
—
Метиловий паратій
Див. Органічні фосфати
—
Метилсаліцилат
Метиленхлорид
Див. Монооксид вуглецю
Див. Монооксид вуглецю
Мінеральні спирти
Див. Нафтові дистиляти
—
Міртазапін
Зазвичай доброякісні
Найчастіше — седація, сплутаність свідомості, тахікардія
Спостереження протягом ≥ 8 годин
Моделі клеїв, розчинників у літаках
Див. Ацетон, Бензол, Нафтові дистиляти та Толуол
—
Інгібітори моноаміноксидази (МАО)
Неспецифічні симптоми та симптоми з високою мінливістю, які часто відкладаються на 6-24 години
Симпатоміметичні тіоксидоми, головний біль, нудота, дистонія, галюцинації, ністагм, фасцикуляції, діарея, судоми, збудження, ригідність м’язів
Гіпотензія та брадикардія (яка може бути вираженою)
Розгляд спорожнення шлунку, підтримуючої терапії
Мононатрію глутамат
Відчуття печіння по всьому тілу, тиск на обличчі, тривога, біль у грудях (синдром китайського ресторану)
Симптоматичне лікування
Молоті кульки, кристали або відштовхувальні торти
Див. Нафталін, Камфора та Парадихлорбензол
—
Гриби, отруйні
Див. Отруєння грибами
Рідина для зняття лаку
Див. Ацетон
—
Для лаку
Див. Органічні фосфати
—
Нафта
Див. Нафтові дистиляти
—
Нафталін
Проковтування: Спазми в животі, нудота, блювання, головний біль, сплутаність свідомості, дизурія, внутрішньосудинний гемоліз, судоми, гемолітична анемія у людей із дефіцитом G6PD
Контакт зі шкірою: Дерматит, виразка рогівки
Вдихання: Головний біль, сплутаність свідомості, блювання, задишка
Проковтування: Переливання крові на важкий гемоліз, алкалеїнізація сечі на гемоглобінурію, бензодіазепіни для контролю нападів
Контакт зі шкірою: Одяг видалений, якщо раніше зберігався за допомогою м'ячів нафталіну, припливів шкіри та очей
Нафтоли
Див. Феноли
—
Газові агенти нервів
Див. Органічні фосфати
—
Нікель
Гіперчутливість до дерматиту
Хронічна інгаляція: Запалення легень
Видалення з джерела, зрошення водою
Нікель-карбоніл
Пневмоніт, ціаноз, делірій, судоми (див. також Нікель)
Видалення з джерела, знезараження, розгляд діетилдитіокарбамату натрію перорально (м’який вплив) або в/в (сильний вплив) або дисульфіраму, якщо діетилдитіокарбамат натрію недоступний
Нікотин
Див. Тютюн
Нітрати
Див. Хлорати та нітрати
—
Нітрична кислота
Нітрити
Метгемоглобінемія, ціаноз, аноксія, шлунково-кишкові розлади, блювота, головний біль, запаморочення, гіпотонія, дихальна недостатність, кома
Кисень
При метемоглобінемії 1 % метиленовий синій 1-2 мг/кг в/в повільно
Нітробензол
Запах гіркого мигдалю (припускає ціаніди), сонливість, головний біль, блювота, атаксія, ністагм, коричнева сеча, судомні рухи, марення, ціаноз, кома, зупинка дихання
Див. Ацетанілід
Оксиди азоту (див. також Хлор, Фториди, Сульфід водню, Діоксид сірки і Екологічне захворювання легень)
Затримка появи симптомів при прийомі оксидів азоту, за винятком випадків сильної концентрації
Втома, кашель, задишка, набряк легень
Пізніше бронхіт, пневмонія
Відпочинок перед сном, кисень як тільки з'являться симптоми
При надмірному набряку легень, всмоктуванні, постуральному дренажі, механічній вентиляції легень, преднізоні 30-80 мг/добу у дорослих та дексаметазоні 1 мг/м2 ППТ у дітей для можливої профілактики легеневого фіброзу
Нітроприсад
Див. Ціаніди
—
Оксид азоту
Див. Хлор
—
НСПЗП (наприклад, ібупрофен, напроксен)
Нудота, блювання, токсичність для ЦНС (наприклад, судоми з масивним передозуванням)
Клінічне спостереження, підтримуюча терапія
Октаметил пірофосфорамід
Див. Органічні фосфати
—
Олія зимової зелені
Олії
Див. Ацетанілід (анілінова олія) та Нафтодистиляти (пальне масло, змащувальні олії)
—
Точкові зіниці, сонливість, поверхневі вдихи, спастичність, дихальна недостатність
Меперидин: Судомні напади
Вугілля, підтримка дихання, в/в введення налоксону (в/м або інтраназально, якщо в/в доступ недоступний) за необхідності для пробудження пацієнтів та покращення дихання, в/в введення рідин для підтримки кровообігу
Органічні фосфати
Всмоктування через шкіру, інгаляцію або проковтування: Нудота, блювота, спазми в животі, надмірне слиновиділення, підвищена легенева секреція, головний біль, ринорея, нечіткість зору, міоз, нечітка мова, сплутаність свідомості, утруднення дихання, піна з рота, кома
Видалення одягу, почервоніння та миття шкіри
Для збільшення кількості виділень атропін 2-5 мг у дорослих або 0,05 мг/кг у дітей в/в або в/м кожні 15-60 хвилин, повторюється та збільшується за потреби (можливо, знадобиться масивна кількість) кожні 3-5 хвилин; пралідоксим хлорид 1-2 г у дорослих або 20-40 мг/кг у дітей в/в протягом 15-30 хвилин, повторюється через 1 годину, якщо необхідно; кисень; підтримка дихання; корекція зневоднення
Для відвідувачів, уникнення самостійного забруднення
Оксальна кислота
Оксалати
Пекучий біль у горлі, блювота, інтенсивний біль, артеріальна гіпотензія, тетанія, шок, ураження голосової щілини та нирок, оксалурія
Молоко або лактат кальцію, 10 % глюконат кальцію 10-20 мл в/в, контроль болю, фізіологічний розчин для внутрішньовенного шоку, спостереження за набряком голосової кишки та стриктурою
Оксидеметон-метил
Див. Органічні фосфати
—
Фарби
Інформація про фарби, що містять свинець, наведена у розділі Свинець
—
Розчинники для фарби
Див. Алкоголь, метил; Нафтові дистиляти (мінеральні спирти) та Турпентин
—
Парадихлорбензол
Біль у животі, нудота, блювота, діарея, судоми, тетанія (рідко)
Заміна рідини, діазепам для контролю нападів
Паральдегід
Запах оцтової кислоти при диханні, непослідовність, міоз, пригнічене дихання, кома
Кисень, підтримка дихання
Паракват (сильний корозійний)
Дікват
Негайно: Біль у ШКТ та блювання
Протягом 24 годин: Дихальна недостатність (але відсутність проблем з диханням при дворазовій реакції)
Активоване вугілля, більш земляне, обмежений кисень, консультація з токсикологічним центром або виробником
Паратіон
Див. Органічні фосфати
—
Паризький зелений
Див. Миш'як
—
Перхлордекон
Див. Хлоровані та інші галогеновані вуглеводи
—
Перметрин
Див. Піретроїди
—
Пестициди
Див. Конкретні сполуки
—
Нафтові дистиляти (див. Вуглеводневе отруєння)
Проковтування: Печіння в горлі та шлунку, блювання, діарея, пневмонія лише за умови, що відбулася аспірація
Інгаляція пари: Ейфорія, печіння в грудях, головний біль, нудота, слабкість, пригнічення ЦНС, сплутаність свідомості, задишка, тахіпное, хрипи, можлива сенсибілізація міокарда до катехоламінів (що може призвести до серцевих аритмій)
Аспірація: Ранні гострі легеневі зміни
Оскільки значні проблеми виникають внаслідок аспірації, а не всмоктування у ШКТ, евакуація зі шлунку, як правило, не є обґрунтованою
Підтримуюча терапія з приводу набряку легень, кисню, підтримки дихання
Фенацетин
Див. Ацетанілід
—
Фенциклідин (ФЦД)
Неуважність з відкритими очима, збудження, насильницька поведінка, непритомність, тахікардія, артеріальна гіпертензія
Тихе середовище
Бензодіазепіни, якщо це необхідно для забезпечення седації
Феноли
Корозійні ефекти, опіки слизової оболонки, блідість, слабкість, шок, судоми у дітей, набряк легень, димна сеча, стриктура стравоходу (рідко)
Дихальна, серцева та циркуляторна недостатність
Зняття одягу, промивання зовнішніх опіків водою, активованим вугіллям, знеболювання, кисень, підтримка дихання, корекція дисбалансу рідини, спостереження за стриктурою стравоходу
Фенотіазини
Екстрапірамідальні симптоми (наприклад, атаксія, спазми м’язів і педалі гомілки, кривошия), зазвичай ідіосинкратичні
При передозуванні, сухість у роті, сонливість, судоми, кома, пригнічення дихання
Дифенгідрамін 2-3 мг/кг в/в або в/м для екстрапірамідних симптомів, діазепам для контролю нападів
Фенілпропаноламін
Нервовість, дратівливість, брадикардія, гіпертензія плюс інші симпатоміметичні ефекти
Підтримувальне лікування, діазепам
При артеріальній гіпертензії в/в введення фентоламіну в дозі 5 мг протягом приблизно 1 хвилини або в/в введення нітропрусиду
Форат
Див. Органічні фосфати
—
Фосдрін
Див. Органічні фосфати
—
Фосмет
Див. Органічні фосфати
—
Фосфін
Див. Сірководень
—
Інгібітори фосфодіестерази (ФДЕ) 5
Гіпотензія, тахікардія, біль у грудях, аритмії, втрата зору, пріапізм
Підтримуюча терапія, внутрішньовенне введення рідини та вазопресори, консультація уролога для лікування пріапізму, уникнення нітратів
Фосфорна кислота
Фосфор (жовтий або білий)
Етап 1: Смак часнику, запах часнику в диханні, місцеве подразнення, нудота, блювота, діарея, їдкі опіки шкіри, горла та слизових оболонок (через вибухонебезпечність і горючість фосфору)
Етап 2: Без симптомів від 8 годин до кількох днів
Етап 3: Нудота, блювання, діарея, збільшення печінки, жовтяниця, кровотечі, ураження нирок, судоми, кома
Токсичність, що посилюється алкоголем, жирами або перетравлюваними оліями
Захист пацієнта та відвідувача від блювоти та фекалій
Промивання ШКТ розведеним перманганатом калію (1:5000) або перекисом водню (наприклад, 1–2 %), які можуть перетворити фосфор на нетоксичні оксиди
Для фосфору, вбудованого в шкіру:
Фізостигмін
Запаморочення, слабкість, блювання, спазмовий біль, брадикардія, можливо, судоми, збудження
Атропіну сульфат 0,6-1 мг у дорослих або 0,01 мг/кг у дітей підшкірно або в/в, повторно, за необхідності
Бензодіазепін за необхідності для забезпечення седації
Рід Pilocarpus
Див. Фізостигмін
—
Піріміфос-метил
Див. Органічні фосфати
—
Кашель (гідроксид калію або карбонат калію)
Див. Кислоти та луги
—
Ціанід калію
Див. Ціаніди
—
Нітрит калію
Див. Нітрити
—
Перманганат калію
Буре забарвлення та опіки слизової оболонки ротової порожнини, набряк голосової кишки, гіпотензія, ураження нирок
Розведення водою або молоком, розгляд ранню ендоскопію, підтримання балансу рідини
Прегабалін
Збудження, синусова тахікардія, судоми, кома
Синдром відміни, подібний до симптомів відміни після припинення прийому гамма-гідроксибутирату (ГГБ)
Підтримуюча терапія, бензодіазепіни для лікування нападів та збудження
Пролан
Див. Хлоровані та інші галогеновані вуглеводи
—
Пропоксифен
Див. Опіоїди
—
Синильна кислота
Див. Ціаніди
—
Піретрин і піретроїди
Алергічна реакція (включаючи анафілактичні реакції та чутливість шкіри) у чутливих людей; в іншому випадку — низька токсичність, якщо розчинник не є нафтопродуктом
Ретельне миття шкіри, симптоматична та підтримуюча терапія
Отрути щура
Див. специфічні компоненти (наприклад, Сполуки барію, Фториди, Фосфор [жовтий або білий], Солі талію, Антикоагулянти, варфарини)
—
Ресметрин
Див. Піретроїди
—
Резорцин
Блювота, запаморочення, шум у вухах, озноб, тремор, марення, судоми, пригнічення дихання, кома, метгемоглобінемія
Підтримка дихання, метиленовий синій для метгемоглобінемії
Отрути для крупи
Див. Фториди, Фосфор і Солі талію
—
Розтирання спиртом
Див. Спирт, ізопропіл
—
Саліцилати
Саліцилова кислота
Скополамін (гіосцин)
Див. Беладона
—
Селен (підсинювачі)
Див. Солі миш’яку та Солі талію
—
Каналізаційний газ
Див. Сірководень
—
Солі срібла
Нітрат срібла
Пофарбовані губи (білі, коричневі, потім чорні), аргірія (зміна кольору шкіри в сірий або синій колір), гастроентерит, шок, запаморочення, судоми
Контроль болю, діазепаму для контролю нападів
Смак
Див. Діоксид сірки
—
Сода, їдка (гідроксид натрію)
При проковтуванні див. Проковтування їдких речовин, при контакті зі шкірою див. Опіки
Карбонат натрію
Див. Кислоти та луги
—
Ціанід натрію
Див. Ціаніди
—
Фтор натрію
Див. Фториди
—
Гідроксид натрію
Див. Проковтування їдких речовин, при контакті зі шкірою див. Опіки
Див. Проковтування їдких речовин, при контакті зі шкірою див. Опіки
Продавець
Див. Кадмій і Свинець
—
СІЗЗС
Зазвичай седація, блювання, тремор, тахікардія
Можливо, судоми, галюцинації, гіпотензія, серотоніновий синдром
Рідко, смерть
З циталопрамом можливе подовження QRS
Захист дихальних шляхів, при розширенні комплексу QRS розглянути питання залужнення крові, госпіталізація пацієнтів, в яких симптоми тривають > 6 годин після проковтування
При виникненні важких симптомів слід розглянути в/в ліпідну емульсію
Стибофен
Див. Миш'як
—
Страмоній
Див. Беладона
—
Стрихін
Неспокій; гіперакуратність слуху, зору та тактильного відчуття
Сильний міоклонус, що імітує генералізовані судоми, але з неушкодженим психічним статусом, викликаний незначними подразниками; повне розслаблення м’язів між явними нападами; потовиділення; зупинка дихання
Ізоляція та обмежена стимуляція для запобігання міоклонічному збудженню, активоване вугілля перорально, внутрішньовенний діазепам, підтримка дихання
Для важких судом, нервово-м’язової блокади та механічної вентиляційної підтримки
Діоксид сірки
Подразнення дихальних шляхів, чхання, кашель, задишка, набряк легень
Вилучення із забрудненої ділянки, кисню, дихання під позитивним тиском, підтримка дихання
Сульфурова кислота
При проковтуванні див. Проковтування їдких речовин, при контакті зі шкірою див. Опіки
Сумітрін
Див. Піретроїди
—
Сироп вишні дикої природи
Див. Ціаніди
—
Смола
Див. Нафтові дистиляти
—
Блювотний камінь
Див. Миш'як
—
Розривний газ
Див. Хлор (див. також Гіпохлорити)
—
Тефлутрин
Див. Піретроїди
—
Темефос
Див. Органічні фосфати
—
Тербуфос
Див. Органічні фосфати
—
Тетрахлорвінфос
Див. Органічні фосфати
—
Тетраетиловий свинець
Див. Свинець, тетраетил
—
Тетраметрин
Див. Піретроїди
—
Талієві солі (раніше застосовувалися в отрутах мурах, щура та морських отрутах)
Біль у животі (коліки), блювота (може бути з кров’ю), діарея (може бути з кров’ю), стоматит, надмірне слиновиділення, тремор, болі в ногах, парестезії, поліневрит, параліч очей та обличчя, марення, судоми, дихальна недостатність, випадання волосся 3 тижні після отруєння
Лікування шоку, підтримуюча терапія, діазепам для контролю судом, активоване вугілля (який ефективно зв’язує талій і перериває кишковопечінкову циркуляцію), пруська синя 60 мг/кг 4 рази на день через NGT (така ж ціль, що і вугілля), хелатна терапія димеркапролом (у змінний успіх)
Уникнення застосування пеніциламіну та діетилдитіокарбамату (що може поширювати талій у ЦНС)
Консультація з токсикологічним центром для отримання останньої рекомендованої інформації
Теофілін
Див. Амінофілін
—
Тироксин
Зазвичай безсимптомний
Зрідка посилюється дратівливість, яка прогресує до тиреоїдного буря через 5-7 днів
блювання, спостереження вдома, діазепам, можливо, препарати антитиреоїдної терапії та пропранолол, але лише за наявності симптомів;
Тютюн
Збудження, сплутаність свідомості, м’язові посмикування, слабкість, спазми в животі, генералізований міоклонус, пригнічення ЦНС, швидке дихання, прискорене серцебиття, серцево-судинна краху, кома, дихальна недостатність
Активоване вугілля, підтримка дихання, кисень, діазепам для судом, ретельне миття шкіри у разі забруднення
Засоби для очищення туалетної чаші, дезодоранти
Див. Симптоми проковтування їдких речовин та Парадихлорбензол
Толуол, толуол
Див. Бензол
—
Токсафен
Див. Хлоровані та інші галогеновані вуглеводи
—
Трихлорфон
Див. Органічні фосфати
—
Трихлорметан
Див. Хлор
—
Трициклічні антидепресанти
Антихолінергічні ефекти (наприклад, нечіткість зору, коливання сечі), вплив на ЦНС (наприклад, сонливість, ступор, кома, атаксія, неспокій, збудження, гіперактивні рефлекси, ригідність м’язів, судоми), серцево-судинні ефекти (наприклад, тахікардія, інші аритмії, розгалуження блокада, розширення QRS, порушення провідності, серцева недостатність), пригнічення дихання, гіпотензія, шок, блювота, гіперпірексія, мідріаз, потовиділення
Симптоматичне лікування та підтримуюча терапія, вугілля, моніторинг життєво важливих показників та ЕКГ, підтримка дихальних шляхів
бікарбонат натрію у вигляді швидкої в/в ін’єкції (0,5–2 мЕкв/кг [0,5–2 ммоль/л]), періодично повторюється для звуження сегменту QRS, попередження аритмій та підтримання pH у крові > 7,45 (може знадобитися постійна інфузія)
Діазепам для контролю нападів
Вазопресори (наприклад, норадреналін) для підтримання АТ
При важкому отруєнні слід розглянути в/в ліпідну емульсію
Трийодметан
Див. Йодоформа (трийодметан)
—
Вольфрам
Вплив може викликати дифузний інтерстиціальний фіброз легень. Див. Загальні відомості про інтерстиціальне захворювання легень
Турпентин
Неприємний запах, печіння в ротовій порожнині та животі, кашель, удушення, дихальна недостатність, нефрит;
Підтримка дихання, кисень, контроль болю, моніторинг функції нирок
Вальпроат
Прогресуюче пригнічення ЦНС і дихання
Гіперамоніємія з печінковою токсичністю або без неї
Допоміжні заходи з боку дихальної системи та серцево-судинної системи, моніторинг функції печінки
Симптоматична гіперамонемія: L-карнітин 100 мг/кг (максимум 6 г) в/в протягом 30 хвилин з підтримуючою дозою 15 мг/кг кожні 4 години
Безсимптомна гіперамонемія: L-карнітин 100 мг/кг перорально кожні 6 годин (максимум 3 г/добу)
Варна
Див. Алкоголь, метил і Турпентин
—
Венлафаксин
Можлива седація, судоми, подовження QRS, симпатоміметичні симптоми (наприклад, тремор, мідріаз, тахікардія, гіпертензія, діафорез), гіпотензія
Рідко смертельний випадок
Спостереження протягом ≥ 6 годин
Для подовження QRS слід враховувати алкалізацію
Вітаміни з залізом
Див. Залізо
—
Варфарин
Див. Антикоагулянти, варфарини
—
Сироп зі смаком дикої вишні (природний, не має штучного смаку)
Див. Ціаніди
—
Олія грушанки
Див. Отруєння аспірином та саліцилатами: Симптоми та ознаки
—
Дерев'яний спирт
Див. Алкоголь, метил
—
Ксилол
Див. Бензол
—
Цинк
Див. Токсичність цинку
Див. таблицю Вказівки щодо хелативної терапії
Солі цинку
Див. Солі міді
—
АТ = артеріальний тиск; ППТ = площа поверхні тіла; ЦНС = центральна нервова система; ЕКГ = електрокардіограма; ШКТ = шлунково-кишковий тракт; МНВ = міжнародне нормалізоване відношення; НГТ = назогастральна трубка; НПЗП = нестероїдний протизапальний препарат; ПЧ = протромбіновий час; СІЗЗС = селективний інгібітор зворотного захоплення серотоніну.
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* Включення одного отруєння з іншим (наприклад, толуолу з бензолом) в один рядок вказує на те, що терміни синонімічні, що отрути хімічно пов’язані, або що один отрута є інгредієнтом або домішкою іншого. Списки речовин, що містять отрута, є прикладами і не є вичерпними. Більшість препаратів включено як члени класу (наприклад, бета-блокатори), і лише найбільш поширеніші та важливі препарати матимуть окремий рядок.
† Лікарі повинні знати людей, які купують пластикові пакети з кокаїном у ШКТ (вводяться через рот або пряму кишку) або піхву (так звані пакетики), а також людей, які поспішають заспокоїти погано загорнуті упаковки препаратів, щоб уникнути кримінальних наслідків, коли їх переслідує поліція (так звані «спейсери»).
Додаткова інформація
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Інструменти щодо небезпечних матеріалів: база даних відомих токсичних речовин із можливістю пошуку, яку курує Бездротова інформаційна система для рятувальників Медичної бібліотеки США (WISER)