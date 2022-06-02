Особливі отруєння

Симптоми та лікування окремих отруєнь відрізняються (див. таблицю). Включити всі конкретні складні взаємозв'язки та деталі неможливо, хоча, де це доречно, зроблені перехресні посилання на інші записи в цій таблиці та в інших місцях ПОСІБНИКА. У разі будь-яких отруєнь, окрім найлегших та більшості з них, рекомендується звернутися за консультацією до токсикологічного центру.

(Див. також Загальні принципи отруєння.)

Таблиця Симптоми та лікування окремих отруєнь Таблиця