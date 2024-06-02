skip to main content
MSDMSD Довідникверсія для фахівців
Search icon

Інфекції, викликані холероподібними вібріонами

ЗаLarry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;
Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP, Wellington Regional Medical Center
Переглянуто/перевірено черв. 2024

До холероподібних вібріонів належать грамнегативні бактерії Vibrio parahaemolyticus, V. mimicus, V. alginolyticus, V. hollisae і V. vulnificus. Вони можуть викликати діарею, ранову інфекцію або септицемію. Діагноз виставляється за результатами посіву. Лікування полягає у застосуванні ципрофлоксацину або доксицикліну.

Холероподібні вібріони іноді називають неаглютинуючими вібріонами (тобто вони не аглютинуються сироваткою від пацієнтів з холерою). Зазвичай вони населяють теплу солону воду або місця, де змішується солона та прісна вода (наприклад, у гирлах річок).

Vibrio parahaemolyticus, V. mimicus і V. hollisae зазвичай викликають спалахи діареї, що передаються з їжею, зазвичай із залученням недостатньо приготованих морепродуктів (зазвичай молюсків).

Інфекції, спричинені V. parahaemolyticus, зазвичай виникають в Японії та у прибережних районах Сполучених Штатів Америки. Мікроорганізми пошкоджують слизову оболонку кишечника, але не продукують ентеротоксин і не проникають у кровотік. Також при потраплянні зараженої теплої морської води в незначну рану може розвинутися ранова інфекція.

V. alginolyticus і V. vulnificus можуть викликати серйозну ранову інфекцію; ентерит не виникає. V. vulnificus при заковтуванні нездоровою особою (часто людиною з хронічним захворюванням печінки або імунодефіцитом) може проникати через слизову оболонку кишечника, не викликаючи ентериту, та спричиняти септицемію з високим специфічним рівнем смертності; іноді такі інфекції виникають у здорових людей.

Симптоми та ознаки інфекції, викликаної нехолерними вібріонами

Ентерит починається раптово після 15–24 годин інкубаційного періоду; проявами є спазматичний біль у животі, велика кількість водянистої діареї (стілець може бути кров’янистим та містити поліморфнонуклеарні лейкоцити), тенезми, слабкість, а іноді нудота, блювання та невисока гарячка. Симптоми спонтанно зникають через 24–48 годин.

У заражених ранах (зазвичай у тих, що інфікуються V. vulnificus) може швидко розвиватися флегмона з прогресуванням до некротизуючої інфекції м'яких тканин з типовими геморагічними бульозними вогнищами.

Септицемія, спричинена V. vulnificus, викликає шок, бульозні ураження шкіри та часто прояви дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові (такі як тромбоцитопенія, кровотеча); специфічний рівень смертності високий.

Діагностика інфекцій, викликаних нехолерними вібріонами

  • Посіви

Ранові інфекції та інфекції кровотоку, викликані холероподібними вібріонами, легко діагностуються за допомогою стандартних посівів.

У разі підозри на кишкову інфекцію, мікроорганізми роду Vibrio можуть бути висіяні з калу на середовище з тіосульфатом, цитратом, солями жовчних кислот і сахарозою. Заражені морепродукти також дають позитивну культуру.

Лікування інфекцій, викликаних нехолерними вібріонами

  • Ципрофлоксацин або доксициклін для лікування кишкової інфекції

  • Антибіотики та часто санація при рановій інфекції

Кишкові інфекції, викликані холероподібними вібріонами, можна лікувати одноразовим пероральним прийомом одного з наступних препаратів:

  • Ципрофлоксацин 1 г

  • Доксициклін 300 мг

Однак, як правило, таке лікування не є необхідним, оскільки інфекція є самообмежуючою, хоча у важких випадках може розглядатися призначення лікування.

Якщо наявна діарея, необхідно уважно стежити за відновленням об'єму втраченої рідини та заміщенням втрачених електролітів.

При ранових інфекціях застосовуються антибіотики — пероральний доксициклін, часто з цефалоспорином третього покоління при тяжкій рановій інфекції або септицемії. Прийнятною альтернативою є ципрофлоксацин.

Пацієнти з некротизуючою інфекцією м'яких тканин потребують хірургічної санації.

Ключові моменти

  • Залежно від виду та способу впливу, холероподібні вібріони можуть викликати діарею, ранову інфекцію або септицемію.

  • Для встановлення діагнозу залежно від ситуації використовують посіви калу, ранового вмісту або крові.

  • Тяжкі кишкові інфекції лікують одноразовим прийомом ципрофлоксацину або доксицикліну.

  • Ранові інфекції лікують за допомогою доксицикліну; при важкій інфекції додають цефалоспорин третього покоління.

  • Некротизуюча інфекція м'яких тканин потребує хірургічної санації.

Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.