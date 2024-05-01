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Мупіроцин

ЗаBrian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Переглянуто/перевірено трав. 2024

    Мупіроцин пригнічує синтез бактеріальної РНК і білка. Цей лікарський засіб випускається тільки у вигляді препарату з концентрацією 2 % для місцевого застосування, і він є бактерицидним стосовно стафілококів і бета-гемолітичних стрептококів. Системне всмоктування мупіроцину в разі місцевого застосування є незначним.

    Мупіроцин застосовують для лікування таких інфекцій:

    • Імпетіго

    • Незначні поверхневі, вторинно інфіковані ураження шкіри

    • Ерадикація Staphylococcus aureus з носової порожнини, хоча частота рецидивів може бути високою

    Тривала терапія призводить до появи мупіроцин-резистентних стафілококів.

    Мупіроцин є нетоксичним, але в разі нанесення на уражену шкіру без епідермісу або слизові оболонки він може спричиняти свербіння й печіння.

    Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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    Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.