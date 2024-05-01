Мупіроцин пригнічує синтез бактеріальної РНК і білка. Цей лікарський засіб випускається тільки у вигляді препарату з концентрацією 2 % для місцевого застосування, і він є бактерицидним стосовно стафілококів і бета-гемолітичних стрептококів. Системне всмоктування мупіроцину в разі місцевого застосування є незначним.

Мупіроцин застосовують для лікування таких інфекцій:

Імпетіго

Незначні поверхневі, вторинно інфіковані ураження шкіри

Ерадикація Staphylococcus aureus з носової порожнини, хоча частота рецидивів може бути високою

Тривала терапія призводить до появи мупіроцин-резистентних стафілококів.

Мупіроцин є нетоксичним, але в разі нанесення на уражену шкіру без епідермісу або слизові оболонки він може спричиняти свербіння й печіння.