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Лефамулін

ЗаBrian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Переглянуто/перевірено трав. 2024

Лефамулін — це плевромутиліновий антибіотик, який пригнічує синтез бактеріальних білків, зв’язуючись із центром пептидилтрансферази 50S-субодиниці бактеріальної рибосоми, що запобігає зв’язуванню транспортної РНК.

Фармакокінетика лефамуліну

Біодоступність після перорального прийому становить приблизно 25 %, тому пероральна доза в 4 рази вища (600 мг кожні 12 годин), ніж в/в доза (150 мг кожні 12 годин). Лефамулін мінімально виводиться нирками й не потребує корекції дози в пацієнтів із хворобами нирок.

Показання до застосування лефамуліну

Лефамулін показаний для лікування позалікарняної бактеріальної пневмонії (ПБП), зумовленої такими чутливими мікроорганізмами:

  • Streptococcus pneumoniae

  • Золотистий стафілокок

  • Вакцина проти

  • Legionella pneumophila

  • Mycoplasma pneumoniae

  • Chlamydophila pneumoniae

Протипоказання до застосування лефамуліну

Протипоказано застосовувати лефамулін із субстратами CYP3A4, які подовжують інтервал QT, такими як такролімус, дофетилід і кветіапін.

Застосування левамуліну під час вагітності та годування грудьми

Дослідження впливу лефамуліну на репродуктивну функцію тварин демонструють певний ризик у разі застосування цього лікарського засобу. Належні, добре контрольовані дослідження з участю вагітних жінок не проводилися. У вагітних жінок слід розглянути альтернативні препарати до отримання кращих даних щодо безпечності лефамуліну. Жінки, здатні завагітніти, повинні використовувати контрацепцію під час лікування та протягом 2 днів після останньої дози.

Дослідження лактації на тваринах дають змогу припустити, що лефамулін потрапляє в грудне молоко. Жінкам, які годують грудьми та застосовують лефамулін, рекомендовано зціджуватися та виливати молоко під час періоду застосування лефамуліну й протягом 2 днів після останньої дози.

Побічні ефекти лефамуліну

Лефамулін може спричиняти подовження інтервалу QT, особливо в разі його поєднання з іншими лікарськими препаратами, які подовжують інтервал QT.

Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.