Дослідження впливу лефамуліну на репродуктивну функцію тварин демонструють певний ризик у разі застосування цього лікарського засобу. Належні, добре контрольовані дослідження з участю вагітних жінок не проводилися. У вагітних жінок слід розглянути альтернативні препарати до отримання кращих даних щодо безпечності лефамуліну. Жінки, здатні завагітніти, повинні використовувати контрацепцію під час лікування та протягом 2 днів після останньої дози.

Дослідження лактації на тваринах дають змогу припустити, що лефамулін потрапляє в грудне молоко. Жінкам, які годують грудьми та застосовують лефамулін, рекомендовано зціджуватися та виливати молоко під час періоду застосування лефамуліну й протягом 2 днів після останньої дози.