Як лікувати передню носову кровотечу за допомогою імпровізованого носового затискача

Попросіть пацієнта обережно видути ніс, щоб видалити згустки. В іншому випадку обережно відсмокчіть вміст носового каналу.

Вставте назальне дзеркало з вказівним пальцем, що впирається в ніс пацієнта, а ручку тримайте паралельно підлозі (так щоб губки відкривалися вертикально).

Обережно розширте дзеркало та огляньте ніс за допомогою яскравої налобної лампи або спрямованого джерела світла — це дозволяє лікарю вивільнити одну руку проведення маніпуляцій з інструментами або відсмоктування під час обстеження.

Використовуйте всмоктувальний апарат з насадкою типу Frazier, щоб видалити кров і згустки, що заважають обстеженню.

Обстежте на наявність крові, що витікає з ділянки судинного сплетіння передньої частини перегородки, а також на наявність крові, що витікає із задньої частини носової порожнини.

Нанесіть місцевий судинозвужувальний засіб або суміш для анестезії: Помістіть приблизно 3 мл 4 % розчину кокаїну або 4 % лідокаїну з оксиметазоліном у маленьку чашку для лікарського засобу та намочіть 2 або 3 ватні диски розчином і вставте їх у ніс вертикально (або нанесіть спреєм засіб для місцевого застосування, напр., оксиметазолін, і покладіть ватні диски, змочені лише місцевим анестетиком).

Залиште препарати для місцевого застосування на 10–15 хвилин, щоб зупинити або зменшити кровотечу, забезпечити анестезію та зменшити набряк слизової оболонки.

Вам потрібно чотири шпателі для язика та клейка стрічка. Візьміть два шпателі для язика та розмістіть один з них поверх іншого і паралельно йому. Повторіть цей крок для інших двох шпателів для язика.

Потім розташуйте дві пари шпателів так, щоб між ними був невеликий проміжок (що приблизно дорівнює ширині перенісся). Скріпіть шпателі для язика посередині за допомогою клейкої стрічки, переконавшись, що проміжок між шпателями залишається незмінним. Готовий затискач повинен мати клиноподібну або V-подібну форму.

Розмістіть імпровізований затискач на переніссі, переконавшись, що шпателі для язика злегка тиснуть на бічні поверхні носа, притискаючи крила носа до перегородки (утворюючи перевернуту літеру V).