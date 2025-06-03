Як лікувати передню носову кровотечу за допомогою імпровізованого носового затискача

Епістаксис — це кровотеча з носової порожнини, що може бути з передніх або задніх відділів носа. Носова кровотеча, яка не контролюється пальцевим притисканням (тобто тиском на зовнішні стінки носа лікарем або особою, яка здійснює догляд, протягом щонайменше 10 хвилин, але часто довше), вимагає негайного подальшого лікування. В умовах обмежених ресурсів, коли комерційні назальні затискачі для лікування носової кровотечі недоступні, для її контролю можна створити імпровізований носовий затискач із використанням шпателів для язика.
Показання для лікування передньої носової кровотечі за допомогою імпровізованого носового затискача
Передня кровотеча з чітко видимого місця
Невдала спроба зупинки носової кровотечі за допомогою пальцевого притискання крил носа
Відсутність назальних затискачів промислового виробництва
Протипоказання для лікування передньої носової кровотечі за допомогою імпровізованого носового затискача
Абсолютні протипоказання
Неможливість візуалізувати джерело кровотечі
Цю процедуру слід застосовувати лише тоді, коли місце кровотечі добре видиме при початковому фізикальному обстеженні. Якщо кровотеча триває та візуалізується чітке місце кровотечі, можна спробувати провести передню каутеризацію як наступний крок. У разі підозри на задню кровотечу або травми основи обличчя або черепа в анамнезі рекомендується негайна консультація спеціаліста.
Відносні протипоказання
Виражене відхилення носової перегородки в бік кровотечі
Ускладнення лікування передньої носової кровотечі за допомогою імпровізованого носового затискача
Механічне пошкодження перегородки та хряща бічної стінки
Некроз від тиску
Повторна кровотеча при знятті затискача
Обладнання для лікування передньої носової кровотечі за допомогою імпровізованого носового затискача
Рукавички, маска та халат
Халат або простирадло для пацієнта
Апарат для відсмоктування та насадки типу Frazier різних розмірів з керуванням пальцями для регулювання потужності відсмоктування
Стерильні марлеві губки
Ниркоподібний лоток
Стілець із підголівником або оглядове крісло отоларинголога (лора)
Джерело світла та налобний ліхтарик з регульованим вузьким променем
Назальне дзеркало
Шпатель для язика
Суміш анестетиків/вазоконстрикторів для місцевого застосування (наприклад, 4 % кокаїну, 1 % тетракаїну або 4 % лідокаїну плюс 0,5 % оксиметазоліну) або тільки вазоконстриктор для місцевого застосування (наприклад, 0,5 % спрей оксиметазоліну)
Ватні палички або диски
Додаткові міркування щодо лікування передньої носової кровотечі за допомогою імпровізованого носового затискача
Запитайте про застосування антикоагулянтів або антиагрегантів.
Виконайте загальний аналіз крові (ЗАК), визначте протромбіновий час (ПЧ) та частковий тромбопластиновий час (ЧТЧ), якщо є симптоми або ознаки порушення згортання крові, або у пацієнта важка чи рецидивуюча носова кровотеча.
Відповідна анатомія для лікування передньої носової кровотечі за допомогою імпровізованого носового затискача
Підслизове судинне сплетення, що кровопостачає передню частину носової перегородки, є найпоширенішим джерелом передньої кровотечі з носової порожнини. Це сплетення складається з гілок передньої решітчастої артерії, клиновидно-піднебінної артерії, великої піднебінної артерії та септальної гілки верхньої губної артерії.
Розташування пацієнта для лікування передньої носової кровотечі за допомогою імпровізованого носового затискача
Пацієнт повинен сидіти вертикально в положенні для інтубації з піднятою вгору головою, бажано в спеціальному ЛОР-кріслі. Слід підтримувати потилицю пацієнта, щоб запобігти раптовому зворотному руху. В ідеалі ніс пацієнта повинен бути перед очима лікаря.
Пацієнт повинен тримати ниркоподібний лоток, щоб зібрати туди кров у разі тривалої кровотечі, або сплюнути (наприклад, у випадку проковтування крові).
Покроковий опис лікування передньої носової кровотечі за допомогою імпровізованого носового затискача.
Попросіть пацієнта обережно видути ніс, щоб видалити згустки. В іншому випадку обережно відсмокчіть вміст носового каналу.
Вставте назальне дзеркало з вказівним пальцем, що впирається в ніс пацієнта, а ручку тримайте паралельно підлозі (так щоб губки відкривалися вертикально).
Обережно розширте дзеркало та огляньте ніс за допомогою яскравої налобної лампи або спрямованого джерела світла — це дозволяє лікарю вивільнити одну руку проведення маніпуляцій з інструментами або відсмоктування під час обстеження.
Використовуйте всмоктувальний апарат з насадкою типу Frazier, щоб видалити кров і згустки, що заважають обстеженню.
Обстежте на наявність крові, що витікає з ділянки судинного сплетіння передньої частини перегородки, а також на наявність крові, що витікає із задньої частини носової порожнини.
Нанесіть місцевий судинозвужувальний засіб або суміш для анестезії: Помістіть приблизно 3 мл 4 % розчину кокаїну або 4 % лідокаїну з оксиметазоліном у маленьку чашку для лікарського засобу та намочіть 2 або 3 ватні диски розчином і вставте їх у ніс вертикально (або нанесіть спреєм засіб для місцевого застосування, напр., оксиметазолін, і покладіть ватні диски, змочені лише місцевим анестетиком).
Залиште препарати для місцевого застосування на 10–15 хвилин, щоб зупинити або зменшити кровотечу, забезпечити анестезію та зменшити набряк слизової оболонки.
Вам потрібно чотири шпателі для язика та клейка стрічка. Візьміть два шпателі для язика та розмістіть один з них поверх іншого і паралельно йому. Повторіть цей крок для інших двох шпателів для язика.
Потім розташуйте дві пари шпателів так, щоб між ними був невеликий проміжок (що приблизно дорівнює ширині перенісся). Скріпіть шпателі для язика посередині за допомогою клейкої стрічки, переконавшись, що проміжок між шпателями залишається незмінним. Готовий затискач повинен мати клиноподібну або V-подібну форму.
Розмістіть імпровізований затискач на переніссі, переконавшись, що шпателі для язика злегка тиснуть на бічні поверхні носа, притискаючи крила носа до перегородки (утворюючи перевернуту літеру V).
Залиште затискач на місці принаймні на 15 хвилин перед повторним обстеженням, щоб визначити, чи зупинилася кровотеча.
Four tongue depressors can be taped together to fashion a makeshift nasal clip to provide pressure to the nasal alae. This external pressure can compress the plexus of vessels in the anterior interior septum to treat anterior epistaxis.
Догляд після процедури лікування передньої носової кровотечі за допомогою імпровізованого носового затискача
Пацієнтам не слід приймати аспірин або нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) протягом 4 днів після лікування носової кровотечі.
Попередження та загальні помилки при лікуванні передньої носової кровотечі за допомогою імпровізованого носового затискача
Не відкривайте носове дзеркало збоку та не використовуйте його, не підтримуючи. (Притримуйте пальцем руки, якою ви тримаєте дзеркало, щоку або ніс пацієнта.)
Імпровізований носовий затискач може не чинити належного або стабільного тиску на місце кровотечі, що потенційно може завадити ефективно контролювати кровотечу.
Затискач може легко зміщуватися, особливо якщо він не закріплений належним чином
Пацієнта слід попередити про необхідність спостереження на наявність ознак та симптомів некрозу внаслідок тиску (наприклад, болю, еритеми/пурпури або утворення струпів).
Поради та підказки щодо лікування передньої носової кровотечі за допомогою імпровізованого носового затискача
Підняття крісла пацієнта до рівня очей призводить до меншого навантаження на спину лікаря порівняно зі згинанням.
Повідомте пацієнту, що у разі повторного виникнення кровотечі ніздрі слід затиснути безперервно на 20 хвилин. Накладання назального спрею оксиметазоліну перед затисканням ніздрів може допомогти контролювати кровотечу. Якщо це не зупинить кровотечу або якщо кровотеча рясна, пацієнт повинен повернутися до відділення невідкладної допомоги.
Щоб запобігти зміщенню, розташуйте затискач на нижньому краю носа таким чином, щоб верхні кінці, над обв'язаною частиною, були спрямовані від очей, або під кутом 30-45 градусів (спрямовані від обличчя).