Karen L. Wood, MD
Спеціалізація та досвід роботи
- Critical Care Medicine, Pulmonary Disease, Sleep Medicine
Членство в професійних спілках
Освіта
- Medical School: Northeast Ohio Medical University, Rootstown, OH
- Internship: Internal Medicine, Aultman Hospital, Canton, OH
- Residency: Internal Medicine, Aultman Hospital, Canton, OH
- Fellowship: Pulmonary Disease and Critical Care Medicine, Indiana University Medical Center, Indianapolis, IN
Сертифікати
- American Board of Internal Medicine - Critical Care Medicine
- American Board of Internal Medicine - Sleep Medicine
- American Board of Internal Medicine - Pulmonary Disease
Обрати нагороди, досягнення та публікації
- Over 25 articles in peer-reviewed journals
Глави посібника та коментарі