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MSD Довідник
версія для фахівців
МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
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МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
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richard g. stefanacci
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Richard G. Stefanacci, DO, MGH, MBA
Членство в професійних спілках
Faculty
Thomas Jefferson University, Jefferson College of Population Health
Глави посібника та коментарі
Глави
Підхід до геріатричного пацієнта
Старіння та якість життя
Падіння у людей похилого віку
Порушення ходи в осіб літнього віку