skip to main content
MSDMSD Довідникверсія для фахівців
Search icon

Thomas M. Ruenger, MD, PhD

Спеціалізація та досвід роботи

  • Dermatology, Photo dermatology, Dermato-oncology

Членство в професійних спілках

Освіта

  • Medical School: Christian Albrechts Faculty of Medicine, University of Kiel, Kiel, Germany
  • Residency: Dermatology and Allergology, University of Wurzburg, Wurzburg, Germany
  • Postdoctoral Fellowship: Molecular Carcinogenesis, National Cancer Institute, Bethesda, MD

Сертифікати

  • American Board of Allergy
  • American Board of Dermatology

Обрати нагороди, досягнення та публікації

  • Fellow, American Academy of Dermatology

Глави посібника та коментарі