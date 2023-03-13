skip to main content
MSDMSD Довідникверсія для фахівців
Wingfield E. Rehmus, MD, MPH

Спеціалізація та досвід роботи

  • Dermatology

Членство в професійних спілках

Освіта

  • Medical School: Duke University School of Medicine, Durham, NC
  • Internship: Internal Medicine, University of Washington, Seattle, WA
  • Residency: Dermatology, Stanford University, Stanford, CA

Сертифікати

  • American Board of Dermatology

Обрати нагороди, досягнення та публікації

  • Over 30 articles in peer-reviewed journals

Глави посібника та коментарі