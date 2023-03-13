Wingfield E. Rehmus, MD, MPH
Спеціалізація та досвід роботи
- Dermatology
Членство в професійних спілках
- Clinical Associate Professor of Pediatrics, Associate Member of Department of Dermatology
- University of British Columbia
- Head, Division of Dermatology
- BC Children’s Hospital, Division of Dermatology
Освіта
- Medical School: Duke University School of Medicine, Durham, NC
- Internship: Internal Medicine, University of Washington, Seattle, WA
- Residency: Dermatology, Stanford University, Stanford, CA
Сертифікати
- American Board of Dermatology
Обрати нагороди, досягнення та публікації
- Over 30 articles in peer-reviewed journals